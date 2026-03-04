قصة الرجل الذي تاه 11 عاماً في شوارع ميلانو

دخل مرحاض ثم ضَلَّ طريقه

هي قصة متداولة عن مشجع رولف بانتله الذي دخل مرحاض عام 2004 ثم "ضَلَّ طريقه 11 عاما"، قبل أن يعود إلى منزله، وهي قصة ساخرة، وغير موثقة الا ببعض الصور، انتشرت على مواقع التواصل، وليست حادثة مثبتة في مصادر إخبارية موثوقة.

لا توجد تقارير صحفية معروفة من أو تؤكد اختفاء مشجع لبازل لمدة عقد كامل بسبب ضياعه في ، كما لا توجد سجلات رسمية أو مقابلات حقيقية توثق هذه الرواية.

وغالبًا ما تُروى القصة بصيغة فكاهية تتضمن تفاصيل مبالغًا فيها مثل "نومه في الشوارع لعشر سنوات" أو "عدم تصديق زوجته له"، ما يعزز كونها مادة للترفيه أكثر من كونها خبرًا حقيقياً.







