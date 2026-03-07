عاجل
الدوري الإسباني يعلن جولة "تراثية" دون ريال مدريد

كرة القدم

2026-03-07 | 03:03
الدوري الإسباني يعلن جولة "تراثية" دون ريال مدريد

إطلاق أول جولة تراثية في تاريخ المسابقة

أعلنت رابطة الدوري الإسباني إطلاق أول جولة تراثية في تاريخ المسابقة، بين 10 و13 نيسان - أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة 31 من دوري الدرجة الأولى والجولة 35 من دوري الدرجة الثانية، في مبادرة تستعيد الطابع الكلاسيكي لكرة القدم الإسبانية وتحتفي بالإرث التاريخي والبصري للأندية.
وأوضحت الرابطة أنّ المبادرة لن تقتصر على القمصان فقط، بل ستمتدّ أيضًا إلى الرسوم التلفزيونية الخاصّة بالبثّ، والكرة الرسمية، وملابس الحكام، بما يمنح الجولة هوية موحدة بطابع قديم يعيد إلى الأذهان فترات مختلفة من تاريخ اللعبة في إسبانيا
كما أكدت الرابطة أنّ 38 ناديًا من الدرجتين الأولى والثانية سيشاركون في هذه الفعالية عبر ارتداء قمصان مستوحاة من تصاميم تاريخية بارزة في مسيرتهم.
وفيما يخص ريال مدريد، أشارت تقارير صحفية إلى أن النادي قرر عدم الانضمام إلى المبادرة من حيث ارتداء قميص تراثي خلال هذه الجولة، من دون صدور توضيح رسمي مفصل من النادي بشأن أسباب هذا القرار حتى الآن.
وتُعد هذه الخطوة واحدة من أكثر أفكار الدوري الإسباني تميّزًا على المستوى الشكلي والتاريخي، إذ تجمع بين الحاضر والماضي في جولة واحدة، وتمنح الجماهير فرصة مشاهدة الأندية في مشهد مختلف يستحضر جزءًا من ذاكرتها الكروية.



