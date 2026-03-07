عاجل
حزب الله: استهدفنا تجمعا لآليّات الجيش الإسرائيلي عند بوّابة هونين مقابل بلدة مركبا بصلية صاروخيّة
حزب الله: استهدفنا تجمعا لآليّات الجيش الإسرائيلي عند بوّابة هونين مقابل بلدة مركبا بصلية صاروخيّة
عراقجي: الرئيس بزشكيان أعرب عن انفتاحه على خفض التصعيد شرط عدم استخدام دول الجوار لمهاجمة شعبنا
عراقجي: الرئيس بزشكيان أعرب عن انفتاحه على خفض التصعيد شرط عدم استخدام دول الجوار لمهاجمة شعبنا
مراسل الجديد: غارة عنيفة تستهدف بلدة الدوير
مراسل الجديد: غارة عنيفة تستهدف بلدة الدوير
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
15 o
AlJadeedTv
البقاع
6 o
AlJadeedTv
الجنوب
15 o
AlJadeedTv
الشمال
10 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
11 o
AlJadeedTv
كسروان
13 o
AlJadeedTv
متن
13 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

دي سي يونايتد نقل مباراته الى ملعب ضخم بسبب ميسي

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
دي سي يونايتد نقل مباراته الى ملعب ضخم بسبب ميسي
A-
A+

كرة القدم

2026-03-07 | 03:04
دي سي يونايتد نقل مباراته الى ملعب ضخم بسبب ميسي

قرّر نادي دي سي يونايتد نقل مباراته المرتقبة أمام إنتر ميامي

قرّر نادي دي سي يونايتد نقل مباراته المرتقبة أمام إنتر ميامي إلى ملعب أكبر بسبب الطلب الجماهيري الهائل لمشاهدة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وكانت مباراة الليلة، مقررة في الأصل على ملعب Audi Field، معقل دي سي يونايتد الذي يتسع لنحو 20 ألف متفرج فقط.
وبسبب الإقبال الكبير على التذاكر، تقرر نقل اللقاء إلى ملعبM&T Bank Stadium  في بالتيمور، وهو ملعب ضخم يتسع لأكثر من 70 ألف متفرج، ما يسمح لعدد أكبر بكثير من الجماهير بحضور المباراة ومشاهدة ميسي وإنتر ميامي عن قرب.
وتُعد هذه الخطوة مثالًا واضحًا على ما يُعرف بـ"تأثير ميسي" في الدوري الأميركي  (MLS)حيث تلجأ بعض الأندية المستضيفة إلى نقل مبارياتها إلى ملاعب أكبر - غالباً ملاعب كرة القدم الأميركية - لاستيعاب الطلب الاستثنائي على التذاكر، كلما كان ميسي ضمن قائمة الفريق الزائر.



مقالات ذات صلة

مانشستر يونايتد أعدّ لبناء ملعب يتسع لـ300 ألف متفرج
2025-12-30

مانشستر يونايتد أعدّ لبناء ملعب يتسع لـ300 ألف متفرج

إيقاف لاعب فيلادلفيا 25 مباراة بسبب دواء
2026-02-01

إيقاف لاعب فيلادلفيا 25 مباراة بسبب دواء

مقتل لاعب خلال المباراة والسبب "سحر" لا يُصدّق
2025-12-25

مقتل لاعب خلال المباراة والسبب "سحر" لا يُصدّق

دي سي يونايتد نقل مباراته الى ملعب ضخم بسبب ميسي

رياضة

كرة القدم

دي سي يونايتد

إنتر ميامي

ليونيل ميسي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
كابوس الهبوط يهدد توتنهام بخسارة مالية ضخمة
الدوري الإسباني يعلن جولة "تراثية" دون ريال مدريد

اقرأ ايضا في كرة القدم

اعتقال "النجل الوهمي" لمارادونا بتهمة الاتجار بالمخدرات
03:08

اعتقال "النجل الوهمي" لمارادونا بتهمة الاتجار بالمخدرات

ألقت الشرطة في الأرجنتين القبض على سانتياغو لارا

03:08

اعتقال "النجل الوهمي" لمارادونا بتهمة الاتجار بالمخدرات

ألقت الشرطة في الأرجنتين القبض على سانتياغو لارا

ملاحقة قضائية للنجم نيمار في البرازيل بتهمة استغلال طاهية
03:07

ملاحقة قضائية للنجم نيمار في البرازيل بتهمة استغلال طاهية

تطالب الطاهية بتعويضات إجمالية تصل إلى 262 ألف ريال برازيلي

03:07

ملاحقة قضائية للنجم نيمار في البرازيل بتهمة استغلال طاهية

تطالب الطاهية بتعويضات إجمالية تصل إلى 262 ألف ريال برازيلي

هل يبارك البابا لاون ملعب "سبوتيفاي كامب نو"؟
03:06

هل يبارك البابا لاون ملعب "سبوتيفاي كامب نو"؟

أجرت إدارة النادي اتصالات مع ممثلين عن الفاتيكان

03:06

هل يبارك البابا لاون ملعب "سبوتيفاي كامب نو"؟

أجرت إدارة النادي اتصالات مع ممثلين عن الفاتيكان

اخترنا لك
اعتقال "النجل الوهمي" لمارادونا بتهمة الاتجار بالمخدرات
03:08
ملاحقة قضائية للنجم نيمار في البرازيل بتهمة استغلال طاهية
03:07
هل يبارك البابا لاون ملعب "سبوتيفاي كامب نو"؟
03:06
كابوس الهبوط يهدد توتنهام بخسارة مالية ضخمة
03:05

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026