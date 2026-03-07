دي سي يونايتد نقل مباراته الى ملعب ضخم بسبب ميسي

قرّر نادي دي سي نقل مباراته المرتقبة أمام إلى ملعب أكبر بسبب الطلب الجماهيري الهائل لمشاهدة النجم .

وكانت مباراة الليلة، مقررة في الأصل على ملعب Audi Field، معقل دي سي يونايتد الذي يتسع لنحو 20 ألف متفرج فقط.

وبسبب الإقبال الكبير على التذاكر، تقرر نقل اللقاء إلى ملعبM&T Bank Stadium في بالتيمور، وهو ملعب ضخم يتسع لأكثر من 70 ألف متفرج، ما يسمح لعدد أكبر بكثير من الجماهير بحضور المباراة ومشاهدة وإنتر عن قرب.

وتُعد هذه الخطوة مثالًا واضحًا على ما يُعرف بـ"تأثير ميسي" في الدوري الأميركي (MLS)حيث تلجأ بعض الأندية المستضيفة إلى نقل مبارياتها إلى ملاعب أكبر - غالباً ملاعب الأميركية - لاستيعاب الطلب الاستثنائي على التذاكر، كلما كان ميسي ضمن قائمة الفريق الزائر.







