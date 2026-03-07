عاجل
حزب الله: استهدفنا تجمعا لآليّات الجيش الإسرائيلي عند بوّابة هونين مقابل بلدة مركبا بصلية صاروخيّة
حزب الله: استهدفنا تجمعا لآليّات الجيش الإسرائيلي عند بوّابة هونين مقابل بلدة مركبا بصلية صاروخيّة
عراقجي: الرئيس بزشكيان أعرب عن انفتاحه على خفض التصعيد شرط عدم استخدام دول الجوار لمهاجمة شعبنا
عراقجي: الرئيس بزشكيان أعرب عن انفتاحه على خفض التصعيد شرط عدم استخدام دول الجوار لمهاجمة شعبنا
مراسل الجديد: غارة عنيفة تستهدف بلدة الدوير
مراسل الجديد: غارة عنيفة تستهدف بلدة الدوير
هل يبارك البابا لاون ملعب "سبوتيفاي كامب نو"؟

هل يبارك البابا لاون ملعب &quot;سبوتيفاي كامب نو&quot;؟
كرة القدم

2026-03-07 | 03:06
هل يبارك البابا لاون ملعب "سبوتيفاي كامب نو"؟

أجرت إدارة النادي اتصالات مع ممثلين عن الفاتيكان

كشف رئيس نادي برشلونة، جوان لابورتا، عن إجراء إدارة النادي اتصالات مع ممثلين عن الفاتيكان لبحث إمكانية قيام البابا لاون الرابع عشر، بزيارة ملعب "سبوتيفاي كامب نو" بعد انتهاء أعمال تطويره، لمنحه البركة في مناسبة رمزيّة مرتبطة بعودة الفريق الى ملعبه التاريخي. 
وتداولت وسائل إعلام وحسابات متخصصة تصريح لابورتا خلال الساعات الأخيرة، دون صدور إعلان رسمي من الفاتيكان يؤكد الزيارة أو يحدد موعداً لها حتى الآن.
ويأتي هذا الطرح في وقت يروّج فيه النادي الكتالوني لمشروع الملعب الجديد كأبرز معالم المرحلة المقبلة، بالتوازي مع ترتيبات احتفالية وشخصيات رمزية قد تشارك في التدشين. 
وكان الفاتيكان قد أعلن سابقاً أن البابا لاون الرابع عشر سيزور إسبانيا في حزيران - يونيو 2026، مع محطة ضمن البرنامج في مدينة برشلونة، لكن الجدول التفصيلي المعلن لم يتضمن حتى اللحظة أي إشارة علنية للملعب أو لمراسم خاصة بالنادي.
وبذلك، يبقى حديث لابورتا في إطار الاحتمالات والاتصالات التمهيدية، بانتظار توضيحات رسمية لاحقة من النادي أو الفاتيكان لحسم القرار النهائي. 
يذكر أن برشلونة يسعى للاستفادة من الزيارة البابوية لإسبانيا لإضفاء طابع تاريخي وعالمي على افتتاح معقله الجديد الذي يخضع لعملية تحديث شاملة منذ أشهر.


هل يبارك البابا لاون ملعب "سبوتيفاي كامب نو"؟

رياضة

كرة القدم

برشلونة

جوان لابورتا

البابا لاون الرابع عشر

