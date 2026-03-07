هل يبارك البابا لاون ملعب "سبوتيفاي كامب نو"؟

أجرت اتصالات مع ممثلين عن

كشف رئيس ، ، عن إجراء اتصالات مع ممثلين عن لبحث إمكانية قيام البابا لاون ، بزيارة ملعب "سبوتيفاي كامب نو" بعد انتهاء أعمال تطويره، لمنحه البركة في مناسبة رمزيّة مرتبطة بعودة الفريق الى ملعبه التاريخي.

وتداولت وسائل إعلام وحسابات متخصصة تصريح لابورتا خلال الساعات ، دون صدور إعلان رسمي من الفاتيكان يؤكد الزيارة أو يحدد موعداً لها حتى الآن.

ويأتي هذا الطرح في وقت يروّج فيه النادي الكتالوني لمشروع الملعب الجديد كأبرز معالم المرحلة المقبلة، بالتوازي مع ترتيبات احتفالية وشخصيات رمزية قد تشارك في التدشين.

وكان الفاتيكان قد أعلن سابقاً أن البابا لاون الرابع عشر سيزور في حزيران - 2026، مع محطة ضمن البرنامج في مدينة ، لكن الجدول التفصيلي المعلن لم يتضمن حتى اللحظة أي إشارة علنية للملعب أو لمراسم خاصة بالنادي.

وبذلك، يبقى حديث لابورتا في إطار الاحتمالات والاتصالات التمهيدية، بانتظار توضيحات رسمية لاحقة من النادي أو الفاتيكان لحسم القرار النهائي.

يذكر أن برشلونة يسعى للاستفادة من الزيارة البابوية لإسبانيا لإضفاء طابع تاريخي وعالمي على افتتاح معقله الجديد الذي يخضع لعملية تحديث شاملة منذ أشهر.





