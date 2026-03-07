ملاحقة قضائية للنجم نيمار في البرازيل بتهمة استغلال طاهية

تطالب الطاهية بتعويضات إجمالية تصل إلى 262 ألف برازيلي

تواجه الدائرة المحيطة بالنجم البرازيلي نيمار، لاعب سانتوس، أزمة قانونيّة ، بعدما رفعت طاهيّة برازيليّة دعوى قضائيّة ضدّه أمام المحكمة العمالية الإقليمية للمنطقة الأولى، متهمة إياه بإخضاعها لظروف عمل قاسية وساعات إضافية غير مدفوعة.

وتزعم المدعية أن طبيعة العمل في اللاعب في منطقة مانغاراتيبا في ريو دي جانيرو، تسببت لها بأضرار صحية جسيمة نتيجة المتطلبات البدنية اليومية الشاقة.

ووفقا للتقارير، عملت الطاهية في منزل نيمار بين - يوليو 2025 وشباط - فبراير 2026، حيث كانت تعد الوجبات لنحو 150 شخصا يوميا من أصدقاء ومرافقي اللاعب.

وتشير الدعوى إلى أن نص على العمل من السابعة صباحا حتى الخامسة مساءً، إلا أنها كانت تضطر للاستمرار حتى منتصف الليل، مع العمل خلال عطلات نهاية الأسبوع دون استراحات نظامية.

وتطالب الطاهية بتعويضات إجمالية تصل إلى 262 ألف برازيلي، تشمل مستحقات نهاية الخدمة، وساعات العمل الإضافية، ونفقات لإصابات في الظهر والورك نتجت عن حمل أوزان ثقيلة والوقوف .

وحتى الآن، لم يصدر عن نيمار أو ممثليه القانونيين أي تعليق رسمي للرد على هذه الادعاءات التي شملت أيضًا الجهة المشغلة والوسيطة في التعاقد.









