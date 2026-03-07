ملاحقة قضائية للنجم نيمار في البرازيل بتهمة استغلال طاهية

تواجه الدائرة المحيطة بالنجم البرازيلي نيمار، لاعب سانتوس، أزمة قانونيّة جديدة
، بعدما رفعت طاهيّة برازيليّة دعوى قضائيّة ضدّه أمام المحكمة العمالية الإقليمية للمنطقة الأولى، متهمة إياه بإخضاعها لظروف عمل قاسية وساعات إضافية غير مدفوعة.
وتزعم المدعية أن طبيعة العمل في منزل
اللاعب في منطقة مانغاراتيبا في ريو دي جانيرو، تسببت لها بأضرار صحية جسيمة نتيجة المتطلبات البدنية اليومية الشاقة.
ووفقا للتقارير، عملت الطاهية في منزل نيمار بين تموز
- يوليو 2025 وشباط - فبراير 2026، حيث كانت تعد الوجبات لنحو 150 شخصا يوميا من أصدقاء ومرافقي اللاعب.
وتشير الدعوى إلى أن العقد
نص على العمل من السابعة صباحا حتى الخامسة مساءً، إلا أنها كانت تضطر للاستمرار حتى منتصف الليل، مع العمل خلال عطلات نهاية الأسبوع دون استراحات نظامية.
وتطالب الطاهية بتعويضات إجمالية تصل إلى 262 ألف ريال
برازيلي، تشمل مستحقات نهاية الخدمة، وساعات العمل الإضافية، ونفقات علاجية
لإصابات في الظهر والورك نتجت عن حمل أوزان ثقيلة والوقوف الطويل
.
وحتى الآن، لم يصدر عن نيمار أو ممثليه القانونيين أي تعليق رسمي للرد على هذه الادعاءات التي شملت أيضًا الجهة المشغلة والوسيطة في التعاقد.