عاجل
حزب الله: استهدفنا تجمعا لآليّات الجيش الإسرائيلي عند بوّابة هونين مقابل بلدة مركبا بصلية صاروخيّة
حزب الله: استهدفنا تجمعا لآليّات الجيش الإسرائيلي عند بوّابة هونين مقابل بلدة مركبا بصلية صاروخيّة
عراقجي: الرئيس بزشكيان أعرب عن انفتاحه على خفض التصعيد شرط عدم استخدام دول الجوار لمهاجمة شعبنا
عراقجي: الرئيس بزشكيان أعرب عن انفتاحه على خفض التصعيد شرط عدم استخدام دول الجوار لمهاجمة شعبنا
مراسل الجديد: غارة عنيفة تستهدف بلدة الدوير
مراسل الجديد: غارة عنيفة تستهدف بلدة الدوير
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
15 o
AlJadeedTv
البقاع
6 o
AlJadeedTv
الجنوب
15 o
AlJadeedTv
الشمال
10 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
11 o
AlJadeedTv
كسروان
13 o
AlJadeedTv
متن
13 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

اعتقال "النجل الوهمي" لمارادونا بتهمة الاتجار بالمخدرات

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
اعتقال &quot;النجل الوهمي&quot; لمارادونا بتهمة الاتجار بالمخدرات
A-
A+

كرة القدم

2026-03-07 | 03:08
اعتقال "النجل الوهمي" لمارادونا بتهمة الاتجار بالمخدرات

ألقت الشرطة في الأرجنتين القبض على سانتياغو لارا

ألقت الشرطة في الأرجنتين القبض على سانتياغو لارا، الشاب الذي كان قد ادّعى في السابق أنه الابن السري لأسطورة كرة القدم دييغو مارادونا، وذلك في قضية تتعلق بالاتجار بالمخدرات.
وبحسب التقارير، تم توقيف لارا في مدينة لا بلاتا إلى جانب والده البيولوجي مارسيلو لارا وشخص ثالث خلال عملية أمنية، حيث صادرت السلطات الكوكايين والميثامفيتامين والإكستازي والحشيش إضافة إلى موازين لوزن المخدرات وعدة هواتف ومبالغ مالية. 
وتشير التحقيقات إلى أن الوالد يُشتبه في كونه زعيم الشبكة بينما كان ابنه يساعده في إدارة النشاط غير القانوني.
وكان سانتياغو لارا قد أثار جدلاً إعلامياً قبل سنوات عندما أعلن في العام 2016 أنه قد يكون أحد أبناء مارادونا غير المعترف بهم، بل طالب لاحقاً بإجراء اختبار نسب بعد وفاة الأسطورة الأرجنتينية في العام 2020، غير أن نتائج فحص الحمض النووي جاءت سلبية وأثبتت أنه ليس ابناً لمارادونا.
تجدر الإشارة إلى أن مارادونا، بطل العالم مع الأرجنتين عام 1986، توفي في 25 تشرين الثاني - نوفمبر 2020 إثر أزمة قلبية بعد معاناة صحية طويلة.



مقالات ذات صلة

اعتقال رئيس نادي فنربخشة بتهمة شنيعة
2025-12-27

اعتقال رئيس نادي فنربخشة بتهمة شنيعة

توقيف الشيخ خلدون عريمط في قضية "الأمير الوهمي"
2025-12-31

توقيف الشيخ خلدون عريمط في قضية "الأمير الوهمي"

اعتقال "النجل الوهمي" لمارادونا بتهمة الاتجار بالمخدرات

رياضة

كرة القدم

سانتياغو لارا

دييغو مارادونا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ملاحقة قضائية للنجم نيمار في البرازيل بتهمة استغلال طاهية

اقرأ ايضا في كرة القدم

ملاحقة قضائية للنجم نيمار في البرازيل بتهمة استغلال طاهية
03:07

ملاحقة قضائية للنجم نيمار في البرازيل بتهمة استغلال طاهية

تطالب الطاهية بتعويضات إجمالية تصل إلى 262 ألف ريال برازيلي

03:07

ملاحقة قضائية للنجم نيمار في البرازيل بتهمة استغلال طاهية

تطالب الطاهية بتعويضات إجمالية تصل إلى 262 ألف ريال برازيلي

هل يبارك البابا لاون ملعب "سبوتيفاي كامب نو"؟
03:06

هل يبارك البابا لاون ملعب "سبوتيفاي كامب نو"؟

أجرت إدارة النادي اتصالات مع ممثلين عن الفاتيكان

03:06

هل يبارك البابا لاون ملعب "سبوتيفاي كامب نو"؟

أجرت إدارة النادي اتصالات مع ممثلين عن الفاتيكان

كابوس الهبوط يهدد توتنهام بخسارة مالية ضخمة
03:05

كابوس الهبوط يهدد توتنهام بخسارة مالية ضخمة

يواجه نادي توتنهام هوتسبير خطرا يهدد استقراره المالي

03:05

كابوس الهبوط يهدد توتنهام بخسارة مالية ضخمة

يواجه نادي توتنهام هوتسبير خطرا يهدد استقراره المالي

اخترنا لك
ملاحقة قضائية للنجم نيمار في البرازيل بتهمة استغلال طاهية
03:07
هل يبارك البابا لاون ملعب "سبوتيفاي كامب نو"؟
03:06
كابوس الهبوط يهدد توتنهام بخسارة مالية ضخمة
03:05
دي سي يونايتد نقل مباراته الى ملعب ضخم بسبب ميسي
03:04

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026