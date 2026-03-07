اعتقال "النجل الوهمي" لمارادونا بتهمة الاتجار بالمخدرات

ألقت الشرطة في القبض على سانتياغو لارا، الشاب الذي كان قد ادّعى في السابق أنه الابن السري لأسطورة دييغو مارادونا، وذلك في قضية تتعلق بالاتجار بالمخدرات.

وبحسب التقارير، تم توقيف لارا في مدينة لا بلاتا إلى جانب والده البيولوجي مارسيلو لارا وشخص ثالث خلال عملية ، حيث صادرت السلطات الكوكايين والميثامفيتامين والإكستازي والحشيش إضافة إلى لوزن المخدرات وعدة هواتف ومبالغ مالية.

وتشير التحقيقات إلى أن الوالد يُشتبه في كونه زعيم بينما كان ابنه يساعده في إدارة النشاط غير القانوني.

وكان سانتياغو لارا قد أثار جدلاً إعلامياً قبل سنوات عندما أعلن في العام 2016 أنه قد يكون أحد أبناء مارادونا غير المعترف بهم، بل طالب لاحقاً بإجراء اختبار نسب بعد وفاة الأسطورة الأرجنتينية في العام 2020، غير أن نتائج فحص جاءت سلبية وأثبتت أنه ليس ابناً لمارادونا.

تجدر الإشارة إلى أن مارادونا، بطل مع الأرجنتين عام 1986، توفي في 25 تشرين الثاني - نوفمبر 2020 إثر أزمة قلبية بعد معاناة صحية طويلة.







