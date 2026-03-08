سيسك فابريجاس يكتب التاريخ مع كومو

واصل الإسباني سيسك فابريجاس كتابة قصة نجاح استثنائية في عالم التدريب، محولًا نادي كومو إلى حصان في منافسات الدرجة الأولى الإيطالي للموسم الجاري.

فبعد مسيرة حافلة كلاعب، أثبت النجم الإسباني حنكته الفنية بقيادة فريقه الحالي لاحتلال مركز ضمن الأربعة الكبار في الدوري الإيطالي، ما يجعله المرشح الأبرز لحجز مقعد مؤهل لدوري أبطال في الموسم المقبل، بالتزامن مع بلوغه الدور نصف النهائي لبطولة كأس إيطاليا.

وتعود جذور هذه الطفرة الفنية إلى عام 2023 حين قرر فابريجاس اعتزال بقميص كومو، لينتقل سريعًا إلى العمل الإداري والفني، حيث ساهم في عام 2024 بصعود النادي إلى الدرجة الأولى كمساعد فني، قبل أن يتولى زمام القيادة التدريبية فعليا وينهي موسم 2025 ضمن العشرة الأوائل.

واليوم، يتجلى نضج سيسك التدريبي بوضوح من خلال النتائج القوية التي يحققها الفريق أمام كبار إيطاليا، فارضًا اسمه كواحد من أبرز العقول التدريبية الشابة في القارة العجوز.

ولا يعد التحول الذي شهده نادي كومو تحت قيادة مدربه الإسباني مجرد طفرة عابرة، بل هو مشروع مدروس بدأ بصعود دراماتيكي ووصل الى المنافسة على الألقاب والمقاعد الأوروبية، وأصبح حلم المشاركة في حقيقة تقترب من النادي، في حكاية كروية تجسد الإصرار والنجاح.





