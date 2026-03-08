الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

سيسك فابريجاس يكتب التاريخ مع كومو

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
سيسك فابريجاس يكتب التاريخ مع كومو
A-
A+

كرة القدم

2026-03-08 | 03:31
سيسك فابريجاس يكتب التاريخ مع كومو

واصل الإسباني سيسك فابريجاس كتابة قصة نجاح استثنائية

واصل الإسباني سيسك فابريجاس كتابة قصة نجاح استثنائية في عالم التدريب، محولًا نادي كومو الإيطالي إلى حصان أسود في منافسات دوري الدرجة الأولى الإيطالي للموسم الجاري. 
فبعد مسيرة حافلة كلاعب، أثبت النجم الإسباني حنكته الفنية بقيادة فريقه الحالي لاحتلال مركز ضمن الأربعة الكبار في الدوري الإيطالي، ما يجعله المرشح الأبرز لحجز مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بالتزامن مع بلوغه الدور نصف النهائي لبطولة كأس إيطاليا.
وتعود جذور هذه الطفرة الفنية إلى عام 2023 حين قرر فابريجاس اعتزال كرة القدم بقميص كومو، لينتقل سريعًا إلى العمل الإداري والفني، حيث ساهم في عام 2024 بصعود النادي إلى الدرجة الأولى كمساعد فني، قبل أن يتولى زمام القيادة التدريبية فعليا وينهي موسم 2025 ضمن العشرة الأوائل.
واليوم، يتجلى نضج سيسك التدريبي بوضوح من خلال النتائج القوية التي يحققها الفريق أمام كبار إيطاليا، فارضًا اسمه كواحد من أبرز العقول التدريبية الشابة في القارة العجوز.
ولا يعد التحول الذي شهده نادي كومو تحت قيادة مدربه الإسباني مجرد طفرة عابرة، بل هو مشروع مدروس بدأ بصعود دراماتيكي ووصل الى المنافسة على الألقاب والمقاعد الأوروبية، وأصبح حلم المشاركة في دوري الأبطال حقيقة تقترب من أنصار النادي، في حكاية كروية تجسد الإصرار والنجاح.


مقالات ذات صلة

هاري كين يكتب التاريخ مع بايرن ميونيخ
2025-12-22

هاري كين يكتب التاريخ مع بايرن ميونيخ

فيديو - خوان ماتا يكتب التاريخ في ديربي ملبورن بهدف مذهل
2026-02-22

فيديو - خوان ماتا يكتب التاريخ في ديربي ملبورن بهدف مذهل

جيمس ميلنر يكتب التاريخ في الدوري الإنجليزي
2026-01-04

جيمس ميلنر يكتب التاريخ في الدوري الإنجليزي

أستون فيلا يكتب التاريخ بقيادة إيمري: 10 انتصارات متتالية
2025-12-22

أستون فيلا يكتب التاريخ بقيادة إيمري: 10 انتصارات متتالية

سيسك فابريجاس يكتب التاريخ مع كومو

رياضة

كرة القدم

سيسك فابريجاس

كومو

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - مادونا تردّ على سيلتا فيغو: القميص في أرشيفي
فيديو - أراوخو يحتفل بعيد ميلاده بلفتة تجاه طفل في "سان ماميس"

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - عرقلة خطيرة أثارت فزع الجميع
03:49

فيديو - عرقلة خطيرة أثارت فزع الجميع

خطف حادث خطير الأضواء من فوز إنديبندينتي على موشوك رونا

03:49

فيديو - عرقلة خطيرة أثارت فزع الجميع

خطف حادث خطير الأضواء من فوز إنديبندينتي على موشوك رونا

فيديو - ميسي يقود انتر ميامي الى الفوز
03:33

فيديو - ميسي يقود انتر ميامي الى الفوز

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي الى الفوز

03:33

فيديو - ميسي يقود انتر ميامي الى الفوز

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي الى الفوز

فيديو - مادونا تردّ على سيلتا فيغو: القميص في أرشيفي
03:32

فيديو - مادونا تردّ على سيلتا فيغو: القميص في أرشيفي

أنهت المغنية الأميركية مادونا الجدل حول القميص التاريخي

03:32

فيديو - مادونا تردّ على سيلتا فيغو: القميص في أرشيفي

أنهت المغنية الأميركية مادونا الجدل حول القميص التاريخي

اخترنا لك
فيديو - عرقلة خطيرة أثارت فزع الجميع
03:49
فيديو - ميسي يقود انتر ميامي الى الفوز
03:33
فيديو - مادونا تردّ على سيلتا فيغو: القميص في أرشيفي
03:32
فيديو - أراوخو يحتفل بعيد ميلاده بلفتة تجاه طفل في "سان ماميس"
03:27

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026