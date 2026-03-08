فيديو - أراوخو يحتفل بعيد ميلاده بلفتة تجاه طفل في "سان ماميس"

أراوخو يحقق حلم طفل 🥰 pic.twitter.com/4Mzg3LshaI — FCB World (@forcabarca_ar) March 7, 2026

خطف المدافع الأوروغوياني رونالد أراوخو الأنظار بمشهد إنساني لافت عقب نهاية مباراة وأتلتيك بلباو، التي أقيمت مساء أمس السبت على ملعب "سان ماميس"، ضمن .فبعد إطلاق صافرة النهاية وفوز النادي الكتالوني (1-0)، توجه أراوخو مباشرة نحو المدرجات للاستجابة لطفل كان يحمل لافتة يهنئه فيها بمناسبة عيد ميلاده، ليقوم بإهدائه قميصه الخاص في لقطة حظيت بتفاعل جماهيري واسع.وظهر الطفل وهو يرفع لافتة كُتب عليها بالإسبانية "Araujo feliz cumple"، معبرًا عن بسيطة بلقاء نجمه المفضل في يوم ميلاده، ولم يتردد مدافع البلاوغرانا في رصد والتوجه نحو الطفل في نهاية اللقاء، حيث خلع قميصه ومنحه له وسط تصفيق الحاضرين.وتأتي المباشرة لتعكس الجانب الإنساني لأراوخو في ليلة لم تكن عادية بالنسبة له، إذ جمعت بين الاحتفال بذكرى ميلاده وتحقيق انتصار ثمين خارج .