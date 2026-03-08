الأخبار
فيديو - أراوخو يحتفل بعيد ميلاده بلفتة تجاه طفل في "سان ماميس"

فيديو - أراوخو يحتفل بعيد ميلاده بلفتة تجاه طفل في &quot;سان ماميس&quot;
كرة القدم

2026-03-08 | 03:27
فيديو - أراوخو يحتفل بعيد ميلاده بلفتة تجاه طفل في "سان ماميس"

مشهد إنساني لافت عقب نهاية مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو

خطف المدافع الأوروغوياني رونالد أراوخو الأنظار بمشهد إنساني لافت عقب نهاية مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو، التي أقيمت مساء أمس السبت على ملعب "سان ماميس"، ضمن الدوري الاسباني
فبعد إطلاق صافرة النهاية وفوز النادي الكتالوني (1-0)، توجه أراوخو مباشرة نحو المدرجات للاستجابة لطفل كان يحمل لافتة يهنئه فيها بمناسبة عيد ميلاده، ليقوم بإهدائه قميصه الخاص في لقطة حظيت بتفاعل جماهيري واسع.
وظهر الطفل وهو يرفع لافتة كُتب عليها بالإسبانية "Araujo feliz cumple"، معبرًا عن أمنية بسيطة بلقاء نجمه المفضل في يوم ميلاده، ولم يتردد مدافع البلاوغرانا في رصد الرسالة والتوجه نحو الطفل في نهاية اللقاء، حيث خلع قميصه ومنحه له وسط تصفيق الحاضرين.
وتأتي هذه المبادرة المباشرة لتعكس الجانب الإنساني لأراوخو في ليلة لم تكن عادية بالنسبة له، إذ جمعت بين الاحتفال بذكرى ميلاده وتحقيق انتصار ثمين خارج الديار.


مقالات ذات صلة

لفتة جزائرية رائعة تجاه "لومومبا"
2026-01-08

لفتة جزائرية رائعة تجاه "لومومبا"

باسل خياط يحتفل بعيد ميلاد ابنه "شمس" بأجواء عائلية
2025-12-14

باسل خياط يحتفل بعيد ميلاد ابنه "شمس" بأجواء عائلية

تامر حسين يحتفل بعيد ميلاد عمرو مصطفى بلحظة عفوية مؤثرة
2025-12-31

تامر حسين يحتفل بعيد ميلاد عمرو مصطفى بلحظة عفوية مؤثرة

إينياكي ويليامز وزوجته قدّما طفلهما نيكو في سان ماميس
2026-02-10

إينياكي ويليامز وزوجته قدّما طفلهما نيكو في سان ماميس

سيسك فابريجاس يكتب التاريخ مع كومو
اعتقال "النجل الوهمي" لمارادونا بتهمة الاتجار بالمخدرات

فيديو - عرقلة خطيرة أثارت فزع الجميع
03:49

فيديو - عرقلة خطيرة أثارت فزع الجميع

خطف حادث خطير الأضواء من فوز إنديبندينتي على موشوك رونا

03:49

فيديو - عرقلة خطيرة أثارت فزع الجميع

خطف حادث خطير الأضواء من فوز إنديبندينتي على موشوك رونا

فيديو - ميسي يقود انتر ميامي الى الفوز
03:33

فيديو - ميسي يقود انتر ميامي الى الفوز

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي الى الفوز

03:33

فيديو - ميسي يقود انتر ميامي الى الفوز

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي الى الفوز

فيديو - مادونا تردّ على سيلتا فيغو: القميص في أرشيفي
03:32

فيديو - مادونا تردّ على سيلتا فيغو: القميص في أرشيفي

أنهت المغنية الأميركية مادونا الجدل حول القميص التاريخي

03:32

فيديو - مادونا تردّ على سيلتا فيغو: القميص في أرشيفي

أنهت المغنية الأميركية مادونا الجدل حول القميص التاريخي

فيديو - عرقلة خطيرة أثارت فزع الجميع
03:49
فيديو - ميسي يقود انتر ميامي الى الفوز
03:33
فيديو - مادونا تردّ على سيلتا فيغو: القميص في أرشيفي
03:32
سيسك فابريجاس يكتب التاريخ مع كومو
03:31

