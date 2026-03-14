فيديو - برشلونة يواجه نيوكاسل داعماً لمصابي متلازمة داون

يخوض برشلونة الاسباني
مباراته المقبلة يوم الأربعاء، أمام نيوكاسل يونايتد
الإنجليزي، في إياب الدور ثُمن النهائي من دوري أبطال أوروبا
، بقميص خاص يحمل خطًا مختلفًا في الأسماء والأرقام، وذلك في مبادرة إنسانية بمناسبة اليوم العالمي
لمتلازمة داون.
ويأتي التصميم الجديد بخط فريد يرمز إلى الاختلاف والتنوع، في رسالة دعم للأشخاص المصابين بمتلازمة داون، وتعزيزًا لفكرة الدمج والمساواة داخل المجتمع.
ومن خلال هذه الخطوة، يسعى النادي الكتالوني إلى استخدام شعبيته العالمية لنشر الوعي بالقضية، مؤكدًا أن كرة القدم
يمكن أن تكون منصة مؤثرة لتسليط الضوء على المبادرات الإنسانية والاجتماعية.