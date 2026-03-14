فيديو - برشلونة يواجه نيوكاسل داعماً لمصابي متلازمة داون

فيديو - برشلونة يواجه نيوكاسل داعماً لمصابي متلازمة داون
كرة القدم

2026-03-14 | 05:40
فيديو - برشلونة يواجه نيوكاسل داعماً لمصابي متلازمة داون

قميص خاص يحمل خطًا مختلفًا في الأسماء والأرقام

يخوض برشلونة الاسباني مباراته المقبلة يوم الأربعاء، أمام نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، في إياب الدور ثُمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، بقميص خاص يحمل خطًا مختلفًا في الأسماء والأرقام، وذلك في مبادرة إنسانية بمناسبة اليوم العالمي لمتلازمة داون.
ويأتي التصميم الجديد بخط فريد يرمز إلى الاختلاف والتنوع، في رسالة دعم للأشخاص المصابين بمتلازمة داون، وتعزيزًا لفكرة الدمج والمساواة داخل المجتمع.
ومن خلال هذه الخطوة، يسعى النادي الكتالوني إلى استخدام شعبيته العالمية لنشر الوعي بالقضية، مؤكدًا أن كرة القدم يمكن أن تكون منصة مؤثرة لتسليط الضوء على المبادرات الإنسانية والاجتماعية.


مقالات ذات صلة

10 أيام من الإثارة: برشلونة يواجه ريال مدريد في ثلاث كلاسيكيات نارية
2026-02-20

10 أيام من الإثارة: برشلونة يواجه ريال مدريد في ثلاث كلاسيكيات نارية

الجيش الإيراني: نقف بقوة الى جانب الحرس الثوري الايراني في مواجهة الإرهاب وداعميه
2026-01-30

الجيش الإيراني: نقف بقوة الى جانب الحرس الثوري الايراني في مواجهة الإرهاب وداعميه

فيديو - هكذا احتفل لاعبو نيوكاسل بهزيمة مانشستر يونايتد
2026-03-06

فيديو - هكذا احتفل لاعبو نيوكاسل بهزيمة مانشستر يونايتد

فيديو - "صاروخ نيوكاسل" العابر للقارات يقود أحلام ناشئي إنجلترا
2026-02-14

فيديو - "صاروخ نيوكاسل" العابر للقارات يقود أحلام ناشئي إنجلترا

وفاة نجمة كرة القدم عن 35 عاماً

اقرأ ايضا في كرة القدم

وفاة نجمة كرة القدم عن 35 عاماً
05:14

وفاة نجمة كرة القدم عن 35 عاماً

بعد صراع مع ورم في الدماغ

05:14

وفاة نجمة كرة القدم عن 35 عاماً

بعد صراع مع ورم في الدماغ

أوناي إيمري يدخل تاريخ أستون فيلا
05:14

أوناي إيمري يدخل تاريخ أستون فيلا

دخل المدرب الإسباني سجلات التاريخ في نادي أستون فيلا

05:14

أوناي إيمري يدخل تاريخ أستون فيلا

دخل المدرب الإسباني سجلات التاريخ في نادي أستون فيلا

فيديو - مشجع بزيّ "بابا نويل" يخطف الأنظار بعيداً عن عيد الميلاد
05:13

فيديو - مشجع بزيّ "بابا نويل" يخطف الأنظار بعيداً عن عيد الميلاد

شهد ملعب "رايسكورس غراوند" لقطة طريفة خطفت الأنظار

05:13

فيديو - مشجع بزيّ "بابا نويل" يخطف الأنظار بعيداً عن عيد الميلاد

شهد ملعب "رايسكورس غراوند" لقطة طريفة خطفت الأنظار

اخترنا لك
وفاة نجمة كرة القدم عن 35 عاماً
05:14
أوناي إيمري يدخل تاريخ أستون فيلا
05:14
فيديو - مشجع بزيّ "بابا نويل" يخطف الأنظار بعيداً عن عيد الميلاد
05:13
فيديو - مشجع بودو غليمت يسخر من تحدي مانشستر يونايتد
05:12

