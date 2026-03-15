فيديو - ماكس داومان يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي

كرة القدم

2026-03-15 | 04:16
فيديو - ماكس داومان يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي

سجل ماكس داومان اسمه في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز

سجل ماكس داومان اسمه في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح أصغر لاعب يسجل هدفاً، وذلك في عمر 16 عاما و73 يوما.
وجاء هذا الإنجاز الفريد خلال مباراة أرسنال وإيفرتون التي انتهت بفوز الأول (2-0) مساء أمس، ليسحم الانتصار بهدف تاريخي حاسم بعد مشاركة مؤثرة من مقاعد البدلاء. 
ولم يكتف داومان بكتابة اسمه في سجلات البطولة، بل ساهم بشكل مباشر في تعزيز موقع أرسنال في صدارة الترتيب العام. 
وصنع اللاعب الفارق في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، حيث شارك في بناء الهدف الأول قبل أن يضيف الثاني بنفسه، ليتجاوز الرقم القياسي السابق الصامد منذ عام 2005. 
وعقب المواجهة، أعرب المدرب الاسباني ميكيل أرتيتا عن إعجابه الكبير بمستوى داومان، مؤكدا أن ما حدث لم يكن مجرد هدف عابر، بل لحظة استثنائية ستبقى عالقة في أذهان الجماهير لسنوات طويلة. 



فيديو - عضو غير معتاد في جيرونا وفأل خير
فيديو - أغرب حالات الطرد: حذاء لاعب يتسبب بطرد منافسه
فيديو - اشتباكات في الشارع تسبق تعادلاً سلبياً في الدوري الفرنسي
