فيديو - ماكس داومان يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي

Max Dowman makes Premier League history with a special goal 🤩



March 14, 2026

سجل داومان اسمه في تاريخ ، ليصبح أصغر لاعب يسجل هدفاً، وذلك في عمر 16 عاما و73 يوما.وجاء هذا الإنجاز خلال مباراة وإيفرتون التي انتهت بفوز الأول (2-0) مساء أمس، ليسحم الانتصار بهدف تاريخي حاسم بعد مشاركة مؤثرة من مقاعد البدلاء.ولم يكتف داومان بكتابة اسمه في سجلات البطولة، بل ساهم بشكل مباشر في تعزيز موقع أرسنال في صدارة الترتيب العام.وصنع اللاعب الفارق في الدقائق من عمر اللقاء، حيث شارك في بناء الهدف الأول قبل أن يضيف الثاني بنفسه، ليتجاوز الرقم القياسي السابق الصامد منذ عام 2005.وعقب المواجهة، أعرب المدرب ميكيل أرتيتا عن إعجابه الكبير بمستوى داومان، مؤكدا أن ما حدث لم يكن مجرد هدف عابر، بل لحظة استثنائية ستبقى عالقة في أذهان الجماهير لسنوات طويلة.