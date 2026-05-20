الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

فيديو - بطلة تركيا تحتفل باللقب رافعة علم فلسطين

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - بطلة تركيا تحتفل باللقب رافعة علم فلسطين
A-
A+

كرة القدم

2026-05-20 | 00:54
فيديو - بطلة تركيا تحتفل باللقب رافعة علم فلسطين

خلال احتفالات فريقها بالتتويج باللقب المحلي

رفعت ايبيك كايا، لاعبة فريق فنربخشة التركي، العلم الفلسطيني خلال احتفالات فريقها بالتتويج باللقب المحلي، في لفتة تضامنية مع الشعب الفلسطيني وسط استمرار الحرب على غزة.
وتداولت منصات التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع مصورة للاعبة التركية وهي تحمل العلم الفلسطيني أثناء الاحتفالات، ما أثار تفاعلاً واسعاً بين الجماهير والمتابعين، الذين اعتبروا الخطوة رسالة دعم إنسانية وسياسية في آن واحد.
وتأتي هذه المبادرة في وقت تتزايد فيه المواقف التضامنية مع فلسطين داخل الأوساط الرياضية العالمية، سواء من لاعبين أو جماهير أو أندية، على خلفية الأحداث المستمرة في قطاع غزة.
وتوج فنربخشة بلقب الدوري التركي، بعد أن حسم الصدارة برصيد 80 نقطة، متقدماً على طرابزون سبور الوصيف برصيد 73 نقطة، قبل جولة واحدة على ختام المسابقة.



مقالات ذات صلة

فيديو - احتفل باللقب الروماني مع علم فلسطين
2026-05-19

فيديو - احتفل باللقب الروماني مع علم فلسطين

فيديو - لامين يامال يرفع علم فلسطين
2026-05-12

فيديو - لامين يامال يرفع علم فلسطين

فيديو - لاعبو فاييكانو يحتفون بالنصر مع علم فلسطين
2026-05-01

فيديو - لاعبو فاييكانو يحتفون بالنصر مع علم فلسطين

"رافعة دولية" لمبادرة عون.. والميدان اللبناني لم يبح بكل أسراره (الجمهورية)
2026-04-01

"رافعة دولية" لمبادرة عون.. والميدان اللبناني لم يبح بكل أسراره (الجمهورية)

فيديو - بطلة تركيا تحتفل باللقب رافعة علم فلسطين

رياضة

كرة القدم

ايبيك كايا

فنربخشة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - استدعاء نيمار الى المونديال يتسبب بجنون بين الاولاد
فيديو - كومباني نسي درع الدوري في مطبخه

اقرأ ايضا في كرة القدم

اليويفا يوقف مدرباً مدى الحياة .. اليكم السبب البشع
01:31

اليويفا يوقف مدرباً مدى الحياة .. اليكم السبب البشع

إيقاف المدرب التشيكي عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم

01:31

اليويفا يوقف مدرباً مدى الحياة .. اليكم السبب البشع

إيقاف المدرب التشيكي عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم

فيديو - القطة التي اقتحمت ميدان النهائي
01:20

فيديو - القطة التي اقتحمت ميدان النهائي

انتزعت قطة اقتحمت الميدان انتباه الجماهير والمتابعين

01:20

فيديو - القطة التي اقتحمت ميدان النهائي

انتزعت قطة اقتحمت الميدان انتباه الجماهير والمتابعين

أثرٌ اقتصادي مذهل لكأس العرب 2025 في قطر
01:08

أثرٌ اقتصادي مذهل لكأس العرب 2025 في قطر

اعتمدت البطولة على البنية التحتية التي أُنشئت عقب كأس العالم

01:08

أثرٌ اقتصادي مذهل لكأس العرب 2025 في قطر

اعتمدت البطولة على البنية التحتية التي أُنشئت عقب كأس العالم

اخترنا لك
اليويفا يوقف مدرباً مدى الحياة .. اليكم السبب البشع
01:31
فيديو - القطة التي اقتحمت ميدان النهائي
01:20
أثرٌ اقتصادي مذهل لكأس العرب 2025 في قطر
01:08
حمزة عبد الكريم يقترب من الظهور في كأس العالم
01:07

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026