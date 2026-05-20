فيديو - بطلة تركيا تحتفل باللقب رافعة علم فلسطين

#Turkey — Fenerbahçe women’s football player İpek Kaya carried a Palestinian flag during the championship celebrations. pic.twitter.com/eCHS12TbzT — Antifa_Ultras (@ultras_antifaa) May 19, 2026

رفعت ايبيك كايا، لاعبة فريق فنربخشة ، الفلسطيني خلال احتفالات فريقها بالتتويج باللقب المحلي، في لفتة تضامنية مع الشعب الفلسطيني وسط استمرار الحرب على غزة.وتداولت منصات التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع مصورة للاعبة وهي تحمل العلم الفلسطيني أثناء الاحتفالات، ما أثار تفاعلاً واسعاً بين الجماهير والمتابعين، الذين اعتبروا الخطوة رسالة دعم إنسانية وسياسية في آن واحد.وتأتي هذه المبادرة في وقت تتزايد فيه المواقف التضامنية مع داخل الأوساط الرياضية العالمية، سواء من لاعبين أو جماهير أو أندية، على خلفية الأحداث المستمرة في .وتوج فنربخشة بلقب الدوري التركي، بعد أن حسم الصدارة برصيد 80 نقطة، متقدماً على طرابزون سبور الوصيف برصيد 73 نقطة، قبل جولة واحدة على ختام المسابقة.