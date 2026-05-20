فيديو - استدعاء نيمار الى المونديال يتسبب بجنون بين الاولاد

أوقف عدداً من الأولاد مباراة فوتسال كانوا يلعبونها ليستمعوا الى اختيارات المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للمنتخب البرازيلي.
وما أن اعلن أنشيلوتي عن اسم نيمار دا سيلفا، ضمن تشكيلته لكأس العالم
المقبلة، حتى سادت فرحة جنونية بين الأولاد، وثقتها عدسة الكاميرا، وانتشرت على مواقع التواصل.
وكان أنشيلوتي أكد في وقت سابق أن قرار استدعاء الهداف التاريخي لن يكون مدفوعا بالعاطفة، بل يرتبط بصورة مباشرة بجاهزيته الفنية والبدنية ومدى قدرته على تلبية احتياجات المجموعة.
وأعلن أنشيلوتي قائمة البرازيل
الرسمية المكونة من 26 لاعبًا لخوض المعترك العالمي، حيث تصدر اسم نيمار المشهد الرياضي بعدما ظل محور النقاش
الأبرز، ليتحول قرار ضمه إلى اللحظة الأكثر إثارة في الشارع الرياضي البرازيلي.