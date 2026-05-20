صعد لمواجهة كبار ألمانيا: نادٍ مغمور من بلدة صغيرة

2026-05-20 | 01:05
حقق نادي الفيرسبيرغ إنجازاً تاريخياً بالصعود إلى الدوري الألماني الممتاز للمرة الأولى في تاريخه، ليصبح "أصغر" نادٍ يشارك في البوندسليغا من حيث حجم المدينة التي يمثلها.
وتقع بلدة إلفيرسبيرغ الصغيرة في ولاية سارلاند الألمانية، ويبلغ عدد سكانها نحو 8 آلاف نسمة فقط، في مفارقة لافتة مقارنة بأندية النخبة في كرة القدم الألمانية.
ورغم صغر البلدة، فإنها باتت تمتلك فريقاً في دوري الأضواء، بينما تفتقر إلى العديد من المرافق الأساسية، إذ لا تضم محطة قطارات أو حتى مبنى بلدية مستقل، لكنها نجحت في الوصول إلى أعلى درجات كرة القدم الألمانية.
ويُعد صعود الفريق قصة استثنائية في الكرة الأوروبية، خاصة أن النادي كان يلعب في الدرجة الرابعة قبل أربع سنوات فقط، قبل أن يحقق سلسلة ترقيات مذهلة أوصلته إلى البوندسليغا وسط إشادة واسعة بمشروعه الرياضي.



