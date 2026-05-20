صعد لمواجهة كبار ألمانيا: نادٍ مغمور من بلدة صغيرة

حقق نادي الفيرسبيرغ إنجازاً تاريخياً بالصعود إلى الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه، ليصبح "أصغر" نادٍ يشارك في البوندسليغا من حيث حجم المدينة التي يمثلها.

وتقع بلدة إلفيرسبيرغ الصغيرة في ولاية سارلاند ، ويبلغ عدد سكانها نحو 8 آلاف نسمة فقط، في مفارقة لافتة مقارنة بأندية النخبة في الألمانية.

ورغم صغر البلدة، فإنها باتت تمتلك فريقاً في الأضواء، بينما تفتقر إلى العديد من المرافق الأساسية، إذ لا تضم محطة قطارات أو حتى مبنى بلدية مستقل، لكنها نجحت في الوصول إلى أعلى درجات كرة القدم الألمانية.

ويُعد صعود الفريق قصة استثنائية في الأوروبية، خاصة أن النادي كان يلعب في الدرجة الرابعة قبل أربع سنوات فقط، قبل أن يحقق سلسلة ترقيات مذهلة أوصلته إلى البوندسليغا وسط إشادة بمشروعه الرياضي.







