بيرنلي يُكافأ على هبوطه بعائدات تفوق جائزة برشلونة

على الرغم من تأكيد هبوطه من الدوري الانجليزي

على الرغم من تأكيد هبوطه من الدوري الانجليزي الى الشامبيونشيب، بإحتلاله المركز 19، سوف يحصل نادي بيرنلي على عائدات مالية تُقدَّر بنحو 50 مليون جنيه إسترليني، وفق لائحة الجوائز المعتمدة من قبل الانجليزي .

في المقابل، من المقرر أن يحصل على جائزة مالية تبلغ نحو 46 مليون جنيه إسترليني نظير فوزه بلقب ، وهو الثاني له توالياً تحت قيادة المدرب الألماني هانسي .

ويعكس هذا الفارق الضخم القوة الاقتصادية الهائلة للدوري الإنجليزي الممتاز، مقارنة ببقية الدوريات الأوروبية، إذ تستفيد الأندية الإنجليزية من عقود البث التلفزيوني والرعاية التجارية الضخمة، حتى في حال الهبوط إلى الدرجة الأدنى.

ويُمنح الهابطون من "البريميرليغ" ما يُعرف بـ”مدفوعات المظلة (Parachute Payments)، وهي مبالغ مالية تهدف إلى مساعدتهم على التكيف مع الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الهبوط، بينما تبقى الجوائز المالية في الدوري الإسباني أقل بكثير رغم القيمة التاريخية والفنية لأنديته الكبرى.







