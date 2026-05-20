بيرنلي يُكافأ على هبوطه بعائدات تفوق جائزة برشلونة

على الرغم من تأكيد هبوطه من الدوري الانجليزي الممتاز
الى دوري
الشامبيونشيب، بإحتلاله المركز 19، سوف يحصل نادي بيرنلي على عائدات مالية تُقدَّر بنحو 50 مليون جنيه إسترليني، وفق لائحة الجوائز المعتمدة من قبل الاتحاد
الانجليزي لكرة القدم
في المقابل، من المقرر أن يحصل نادي برشلونة
على جائزة مالية تبلغ نحو 46 مليون جنيه إسترليني نظير فوزه بلقب الدوري الإسباني
، وهو الثاني له توالياً تحت قيادة المدرب الألماني هانسي فليك
ويعكس هذا الفارق الضخم القوة الاقتصادية الهائلة للدوري الإنجليزي الممتاز، مقارنة ببقية الدوريات الأوروبية، إذ تستفيد الأندية الإنجليزية من عقود البث التلفزيوني والرعاية التجارية الضخمة، حتى في حال الهبوط إلى الدرجة الأدنى.
ويُمنح الهابطون من "البريميرليغ" ما يُعرف بـ”مدفوعات المظلة (Parachute Payments)، وهي مبالغ مالية تهدف إلى مساعدتهم على التكيف مع الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الهبوط، بينما تبقى الجوائز المالية في الدوري الإسباني أقل بكثير رغم القيمة التاريخية والفنية لأنديته الكبرى.