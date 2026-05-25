فيديو - وداع مؤثر لغوارديولا في ملعب الاتحاد

🥹💙 لحظات مؤثرة في ملعب الاتحاد… جماهير مانشستر سيتي تودّع بيب غوارديولا بحرارة



غوارديولا حقبة تاريخية لا تُنسى مع السيتي 👏✨#الدوري_الإنجليزي | #مانشستر_سيتي pic.twitter.com/ydaMxVLlOO — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 24, 2026 🇬🇧 “Guardiola we got”. L’accoglienza dei tifosi del City per Pep Guardiola, all’ultima da allenatore di casa qui all’Etihad Stadium



🇮🇹 “Guardiola we got”. L’accoglienza dei tifosi del City per Pep, nella sua ultima qui a Manchester da allenatore di casa #PremierLeague pic.twitter.com/No82o3GzLW — Davide Chinellato (@dchinellato) May 24, 2026

شهد ملعب لحظات عاطفيّة وتاريخيّة خلال الظهور الأخير لبيب غوارديولا بوصفه مديراً فنياً لفريق ، حيث ودّعته الجماهير بحرارة لافتة في ختام حقبة ذهبيّة امتدّت 10 أعوام، قاد خلالها النادي إلى أنجح الفترات في تاريخه الحديث.وخلال كلمته الوداعيّة أمام الجماهير المحتشدة، أشار غوارديولا بتأثّر إلى حضور والده في المدرّجات للاحتفال بعيد ميلاده الـ 95، في لقطة استثنائيّة أضافت بعداً إنسانيّاً عميقاً على أمسية الوداع.وكان سيتي قد أعلن بصفة رسمية أنّ غوارديولا سيرحل عن منصبه التدريبي هذا الصيف، مع استمراره لاحقاً في دور سفير عالمي بارز ضمن مجموعة سيتي .وفي خطوة تعكس حجم التقدير لمسيرته الاستثنائية التي جعلته المدرّب الأنجح في تاريخ النادي، قرّرت الإدارة تكريم مدربها التاريخي عبر إطلاق اسم مدرج بيب غوارديولا على المدرج المطور في ملعب الاتحاد، إلى جانب خطط مستقبلية لإقامة تمثال خاص به تقديراً لجهوده العظيمة.