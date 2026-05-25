فيديو - أرسنال ينهي موسمه الاستثنائي بانضباط تاريخي وتتويج باللقب

سطر نادي أرسنال إنجازاً تاريخياً غير مسبوق في سجلات ، بعدما أنهى موسم 2025-2026 بصلابة دفاعية وانضباط تكتيكي استثنائي، حيث لم يتلقَ الفريق أي بطاقة حمراء، ولم تُحتسب ضده أي ركلة جزاء طوال مشواره في المسابقة.وخاض أرسنال 38 مباراة في الدوري، محققاً 26 انتصاراً و7 تعادلات مقابل 5 هزائم، ليعكس هذا الرقم مستوى عالياً من التركيز الذهني والالتزام التكتيكي للاعبين داخل الملعب طوال جولات البطولة.وجاء هذا الإنجاز الانضباطي الفريد ليزين تتويج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ عام 2004، حيث أنهى أرسنال الموسم في الصدارة برصيد 85 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن ملاحقه المباشر ، عقب فوز الفريق في الجولة الختامية على كريستال بالاس )2-1(.ومنح هذا السجل الخالي من الطرد والأخطاء الدفاعية الجسيمة داخل منطقة الجزاء، موسم أرسنال بعداً فنياً إضافياً يعزز من قيمة الإنجاز، فلم يقتصر تفوق كتيبة المدرب ميكيل أرتيتا على حصد النقاط واعتلاء منصة التتويج، بل امتد ليشمل إدارة المباريات بأعلى درجات الاحترافية وبأقل قدر ممكن من الأخطاء.