أي عيد وأي تحرير؟ (التفاصيل في النشرة المسائية)
رئيسة المكسيك: بلادنا توافق على استضافة منتخب إيران خلال مونديال 2026
وزارة الصحة: 3185 شهيدًا و9633 جريحًا منذ بدء العدوان في 2 آذار حتى 25 أيار
فيديو - أرسنال ينهي موسمه الاستثنائي بانضباط تاريخي وتتويج باللقب

كرة القدم

2026-05-25 | 02:19
سطر نادي أرسنال إنجازاً تاريخياً غير مسبوق

سطر نادي أرسنال إنجازاً تاريخياً غير مسبوق في سجلات الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما أنهى موسم 2025-2026 بصلابة دفاعية وانضباط تكتيكي استثنائي، حيث لم يتلقَ الفريق أي بطاقة حمراء، ولم تُحتسب ضده أي ركلة جزاء طوال مشواره في المسابقة.
وخاض أرسنال 38 مباراة في الدوري، محققاً 26 انتصاراً و7 تعادلات مقابل 5 هزائم، ليعكس هذا الرقم مستوى عالياً من التركيز الذهني والالتزام التكتيكي للاعبين داخل الملعب طوال جولات البطولة.
وجاء هذا الإنجاز الانضباطي الفريد ليزين تتويج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ عام 2004، حيث أنهى أرسنال الموسم في الصدارة برصيد 85 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن ملاحقه المباشر مانشستر سيتي، عقب فوز الفريق في الجولة الختامية على كريستال بالاس )2-1(.
ومنح هذا السجل الخالي من الطرد والأخطاء الدفاعية الجسيمة داخل منطقة الجزاء، موسم أرسنال بعداً فنياً إضافياً يعزز من قيمة الإنجاز، فلم يقتصر تفوق كتيبة المدرب ميكيل أرتيتا على حصد النقاط واعتلاء منصة التتويج، بل امتد ليشمل إدارة المباريات بأعلى درجات الاحترافية وبأقل قدر ممكن من الأخطاء.


