فيديو - عنف عكّر ديربي تورينو في ختام الدوري الإيطالي

شهدت الساعات التي سبقت انطلاق ديربي تورينو بين يوفنتوس
وتورينو توتّراً أمنيّاً، عقب اندلاع اشتباكات عنيفة بين جماهير الفريقين خارج محيط الملعب، في مشهد
مؤسف ألقى بظلاله على الأجواء قبل انطلاق المباراة الختامية لموسم 2025-2026 من الدوري الإيطالي
ووقعت مواجهات حادة بين مجموعات ألتراس يوفنتوس وتورينو، ما استدعى تدخّلاً من الجهات الأمنية للسيطرة على الموقف.
وأشار داميان كومولي، المدير العام
لنادي يوفنتوس، إلى أن بعض المشجعين احتاجوا إلى رعاية طبية فورية عقب الأحداث، وقال في إنّ ما حدث محزن للغاية، مؤكداً قلق النادي على سلامة
الجماهير.
وجاءت هذه الأحداث قبل المواجهة الكروية في "ديربي ديلا مولي"، والتي انتهت الى التعادل (2-2) في الجولة الأخيرة
من الدوري الإيطالي
، لينهيه "اليوفي" في المركز السادس، المؤهل للدوري الأوروبي
، وتورينو في المركز الثاني عشر.