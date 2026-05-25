1926: عام كسر الصيام عن الألقاب

شهد عام 2026 سلسلة لافتة من النهايات السعيدة في الأوروبية، بعدما نجحت عدة أندية في إنهاء فترات طويلة من الانتظار واعتلاء منصات التتويج مجددًا.

ففي إنجلترا، أنهى أرسنال انتظارًا دام 22 عامًا، بعدما تُوّج بلقب للمرة الأولى منذ 2004، في موسم أعاد الفريق اللندني إلى قمة .

وفي ، كتب لانس فصلًا تاريخيًا بتتويجه بكأس فرنسا بعد فوزه على نيس (3-1) في النهائي، محققًا اللقب للمرة الأولى في تاريخ النادي، وهو التتويج الذي أنهى انتظارًا طويلًا منذ لقبه الكبير في الدوري في موسم 1997-1998.

أما أستون ، فعاد إلى الواجهة القارية بعد 44 عامًا من الغياب عن الألقاب الأوروبية، عقب فوزه بلقب الدوري ، في إنجاز أعاد إلى جماهيره ذكريات المجد الأوروبي لعام 1982.

وفي سويسرا، عاش جمهور سانت غالن فرحة طال انتظارها بعد التتويج بمسابقة الكأس للمرة الأولى منذ 1969، منهياً صيامًا امتد 57 عامًا.

كما خطف ثون الأضواء بقصة استثنائية، بعدما تُوّج بلقب الدوري السويسري للمرة الأولى في تاريخه، ليحصد أول لقب كبير بعد 128 عامًا من تأسيسه.

وبين ولانس وبرمنغهام وسانت غالن وثون، بدا عام 2026 وكأنه عام كسر اللعنات الكروية، بعدما تحوّلت سنوات الانتظار الطويلة إلى لحظات تتويج تاريخية لا تُنسى.





