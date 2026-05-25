حلقة خاصة من "هنا بيروت" عن مواجهة لبنان واليمن

دخل منتخب معسكراً مطوّلاً في القطرية الدوحة، استعداداً لخوض المباراة المفصلية ضد اليمن، المؤجلة من الجولة لتصفيات كأس آسيا 2027 والتي تقام في الرابع من الشهر المقبل، وتحدد الاسم الأخير المتأهل إلى النهائيات.

وبعد أن تعادلا سلباً ذهاباً، يتصدر منتخب لبنان المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، وخلفه اليمن برصيد 11 نقطة، أي أن التعادل يكفيه، في مواجهة جزائرية - جزائرية بين المدربين، مجيد بوقرة ونور الدين ولد علي.

ووفق القرعة، سيلعب الفائز في المباراة التي تستضيفها الدوحة، والمتأهل الى النهائيات المقررة في ، ضمن المجموعة الخامسة التي تضم كوريا الجنوبية والإمارات وفيتنام.

ولمناقشة أوضاع المنتخبين وتحضيراتهما للمباراة الفاصلة، يستضيف الإعلامي حسن شرارة في حلقة من برنامج " "، تُبث مباشرة عند الثالثة من عصر الإثنين، من الأستوديو في المدرب الحاج، ومن ميلانو الإعلامي اليمني بشير سنّان، ومن الدوحة النجم اللبناني الزين.









