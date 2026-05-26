سرقة تؤخر سعود عن الأخضر

تأخر التحاق سعود عبد الحميد، مدافع المنتخب السعودي، بمعسكر "الأخضر" في الرياض، بعد تعرضه لحادثة سرقة في العاصمة
الهولندية أمستردام، تسببت في فقدانه مقتنيات شخصية، من بينها جواز السفر.
وأوضح الاتحاد
السعودي لكرة القدم أنّ اللاعب لم يتمكّن من الوصول إلى الرياض في الموعد المحدد وفق الحجز، بعدما تعرّضت مركبته الخاصة للسرقة أثناء وجوده في أمستردام برفقة أسرته لإتمام عقد قرانه.
وأكد الاتحاد أنه يتابع القضية بالتنسيق مع وزارة الرياضة، إلى جانب العمل مع سفارة المملكة العربية السعودية
في هولندا لاستخراج الوثائق اللازمة، بما يسمح للاعب بالانضمام إلى بعثة المنتخب في أقرب وقت.
ويأتي تأخّر عبد الحميد في وقت يستعدّ فيه المنتخب السعودي للمرحلة الأخيرة
من برنامجه التحضيري قبل المشاركة في كأس العالم
2026، حيث يخوض "الأخضر" معسكرًا إعداديًا في الولايات المتحدة
، يتضمن محطات في نيويورك وتكساس، إلى جانب مباريات ودية أمام الإكوادور وبورتوريكو والسنغال.
ويُعدّ سعود عبد الحميد من الأسماء البارزة في قائمة المنتخب، إذ يلعب حاليًا مع لانس الفرنسي معارًا من روما الإيطالي، فيما يترقب الجهاز الفني اكتمال صفوفه قبل دخول المرحلة الحاسمة من الاستعدادات للمونديال.