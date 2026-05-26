فيديو - دموع البقاء تخطف الأنظار في إسبانيول

خطف مانولو غونزاليس، مدرب
إسبانيول، الأضواء بلقطة مؤثرة عقب ضمان فريقه البقاء في الدوري الإسباني
، بعدما احتفل
مع الجماهير بطريقة عكست حجم الضغط الذي عاشه النادي حتى الجولة الأخيرة
.
ونجح إسبانيول في حسم بقائه بين أندية الدرجة الأولى بعد الفوز على لاس بالماس (2-0) على ملعبه، ضمن الجولة الأخيرة
من الليغا.
وبعد صافرة النهاية، انفجرت فرحة لاعبي وجماهير إسبانيول، فيما توجّه غونزاليس للاحتفال مع أنصار
الفريق، في مشهد
عاطفي لخّص معنى البقاء بالنسبة للنادي وجمهوره.
وأكّد النادي عبر موقعه الرسمي أنّ المدرّب لم يُخفِ سعادته الكبيرة بعد تحقيق الهدف، مشيرًا إلى صعوبة المهمة التي واجهها الفريق طوال الموسم.