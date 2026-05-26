غوارديولا يودّع مانشستر سيتي بأرقام قياسية تاريخية

أحد أعظم المدربين وأكثرهم تأثيرًا في تاريخ المسابقة

يغادر المدرب الإسباني ، تاركًا خلفه إرثًا كرويًا استثنائيًا مع ، لا يقتصر على حصد الألقاب والبطولات، بل يمتد ليشمل سلسلة مبهرة من الأرقام القياسية غير المسبوقة التي رسخت مكانته كأحد أعظم المدربين وأكثرهم تأثيرًا في تاريخ هذه المسابقة الكروية العريقة.

وقد سطّر اسمه بحروف من ذهب في سجلات البطولة ، حيث بات أسرع مدرّب يصل إلى 100 انتصار في البريميرليغ، محققًا هذا الإنجاز التاريخي في شهر الأول - ديسمبر من عام 2019 عقب الفوز على شيفيلد .

ولم تتوقف ماكينة الانتصارات عند هذا الحد، بل واصل المدرب تحطيم الأرقام القياسية، ليصبح الأسرع في بلوغ محطة 150 فوزًا خلال 204 مباريات فقط في شهر كانون الأول - ديسمبر من عام 2021، ليؤكد تفوقه المطلق.

واستمر تفوق المدرب الإسباني الكاسح على كبار المدربين التاريخيين في الدوري أمثال السير أليكس فيرغسون وآرسين فينغر، حيث نجح في الوصول إلى 200 انتصار خلال 269 مباراة فقط.

وتوج غوارديولا مسيرته المظفرة بتسجيل رقم قياسي إضافي عندما أصبح أسرع يبلغ محطة 250 فوزًا في تاريخ الدوري الإنجليزي ، وذلك في شهر تشرين الأول - أكتوبر من عام 2025 خلال مباراته رقم 349 أمام برينتفورد.





