فيديو - كأس البطولة انكسر أثناء احتفال التتويج

Spartak Moscow player Pablo Solari accidentally smashed the Russian Cup trophy into pieces during the celebration 😂pic.twitter.com/pGdiPlSmhX — Troll Football (@TrollFootball) May 25, 2026

شهدت المباراة النهائية لكأس ، التي أُقيمت مساء الأحد في الروسية ، لحظة طريفة ومفاجئة خلال مراسم التتويج، بعدما تعرّض كأس البطولة للكسر في يد اللاعب الأرجنتيني بابلو سولاري، نجم سبارتاك، أثناء احتفاله بفوز فريقه باللقب على حساب كراسنودار.وجاء تتويج سبارتاك موسكو عقب مواجهة مثيرة انتهى وقتها الأصلي بالتعادل، قبل أن تحسم ركلات الترجيح اللقب لصالح الفريق الأحمر، وسط أجواء جماهيرية حماسية وحضور كبير في مدرجات الملعب الشهير.وخلال احتفالات اللاعبين بالتتويج ورفع الكأس أمام الجماهير، أمسك سولاري بالكأس وقفز فرحًا مع زملائه، إلا أن الجزء العلوي من الكأس انفصل وسقط من يديه، ما أثار من الدهشة بين اللاعبين والجهاز الفني، قبل أن تتحول اللقطة سريعًا إلى موقف طريف تناقلته الجماهير ووسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.