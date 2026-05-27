فيديو - أليكسيا بوتياس تودّع برشلونة بعد مسيرة تاريخية و24 لقباً

كرة القدم

2026-05-27 | 05:13
رحيل قائدة وأسطورة برشلونة مع نهاية الموسم الحالي

أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميًا رحيل قائدته وأسطورته أليكسيا بوتياس مع نهاية الموسم الحالي، لتُسدل الستار على واحدة من أعظم المسيرات في تاريخ كرة القدم النسائية، والتي امتدت 14 عامًا بقميص الفريق الكتالوني.
وأكد النادي أن بوتياس، التي انضمت إليه في عام 2012 من نادي ليفانتي، ستغادر الفريق وهي تعانق قمّة المجد الكروي، بعدما ساهمت اللاعبة البالغة من العمر 32 عامًا في تتويج برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات للمرة الرابعة في مسيرتها، عقب الفوز على أولمبيك ليون (4-0) في المباراة النهائية.
وترحل بوتياس عن النادي بسجّل أسطوري جعلها من أبرز الرموز الرياضية في تاريخه، إذ خاضت أكثر من 500 مباراة، وسجّلت ما يزيد عن 230 هدفًا. 
وعلى مدار سنواتها، توجت بـ 10 ألقاب في الدوري الإسباني، و4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و10 ألقاب في مسابقة كأس الملكة، بالإضافة إلى فوزها بجائزة الكرة الذهبية 2 مرتين.
ويتزامن قرار الرحيل مع انتهاء العقد، وسط تقارير بريطانية تشير إلى اهتمام قوي من نادي لندن سيتي ليونيسز الإنجليزي. 


