وفاة اللاعب الشاب يترك أثراً قاسياً على الملاعب

خيّم الحزن على والأوروبية، بعد وفاة المهاجم النيجيري الشاب فيكتور أودوه، لاعب ورويال السابق، عن 21 عامًا، في النيجيرية أبوجا.

وأكّد نادي البلجيكي، وفاة لاعبه السابق عبر بيان نعى فيه الشاب، معربًا عن حزنه العميق، ومقدمًا التعازي لعائلته وأصدقائه ومحبيه.

وأشار النادي إلى أن أودوه وصل إلى الفريق في موسم 2023-2024، وبرز مع الرديف بتسجيله 12 هدفًا في 21 مباراة، قبل أن يحصل على فرصته مع الفريق الأول، حيث شارك في 28 مباراة وصنع هدفين، ثم انتقل لاحقًا إلى ساوثهامبتون الإنجليزي.

وبحسب تقارير صحفية نيجيرية، عُثر على أودوه متوفيًا في أبوجا، فيما لم تؤكد السلطات حتى الآن السبب الرسمي للوفاة، وتحدّثت بعض التقارير عن ظروف غير واضحة، بينما أشارت أخرى إلى الاشتباه في تسمّم غذائي خلال وجوده في إجازة، من دون صدور تأكيد رسمي نهائي لهذه الرواية.

وكان أودوه قد انتقل إلى ساوثهامبتون في عام 2025 بعقد يمتد لثلاثة أعوام ونصف العام، قبل أن يغادر النادي لاحقًا بالتراضي بحثًا عن فرصة أكبر للمشاركة، ثم ينضم إلى تشيسكي بوديوفيتسه التشيكي.





