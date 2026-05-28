جمهور برشلونة يسخر من الرئيس الفخري لبايرن ميونيخ

دخل بقوّة في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، حيث تمكن في غضون ساعات من حسم صفقة التعاقد مع الإنجليزي غوردون، جناح نيوكاسل ومنتخب انجلترا، مقابل نحو 80 مليون مع الإضافات.

وجاءت هذه الخطوة بمثابة رد عملي وسريع على تصريحات أولي هونيس، الرئيس الفخري لبايرن ، التي سخر فيها مؤخّراً من القدرات المالية للنادي الكتالوني، مستبعداً قدرته على شراء لاعبين بحجم هاري كين.

وكان هونيس قد صرّح بتهكّم أنّ "لا يملك المال"، ممّا أشعل الأجواء بين الناديين، ليردّ البارسا سريعاً باستهداف غوردون البالغ من العمر 25 عاماً، والذي أكدت مصادر صحفية أن النادي البافاري كان قد حسم الاتفاق معه.

ويمثّل تحرّك برشلونة رسالة رياضية واقتصادية قوية في توقيت حساس، يثبت من خلالها مرونته وقدرته على منافسة كبار في الميركاتو.







