فيديو - بيرلو في منزل فيدال

خطف النجم التشيلي أرتورو فيدال
الأنظار بعيدًا عن المستطيل الأخضر، بعد انتشار مقطع فيديو طريف أظهر اختياره اسم "بيرلو" لكلبه الجديد، في إشارة ودّية لزميله السابق الأسطورة الإيطالي
أندريا بيرلو، الذي زامله في واحدة من أبرز فترات مسيرته الكروية مع نادي يوفنتوس.
وبحسب ما نقلته صحيفة "آس" الإسبانية
، أهدى فيدال كلبًا من نوع الراعي
الألماني لابنه الصغير "إيميليانو"، الذي اختار له اسم "بيرلو"، وعلّق النجم التشيلي مازحًا عبر حسابه وموجهًا حديثه إلى حساب أندريا بيرلو مباشرة "لقد اختار إيمي اسمًا جيّدًا للغاية".
وتحمل هذه اللقطة طابعًا خاصًّا يعكس عمق العلاقة التي جمعت الثنائي
في تورينو، حيث خاضا معًا 132 مباراة رسمية، وشكّلا رفقة بول بوغبا وكلاوديو ماركيزيو أحد أرعب خطوط الوسط في القارة الأوروبية خلال تلك الفترة.
ورغم أنّ فيدال عُرف دائمًا بشخصيته النارية وتصريحاته الصادمة، فإنّ هذه الخطوة بدت كإشادة عفويّة وتقدير لزميل وصفه التشيلي في مناسبات سابقة بأنه صاحب الجودة القادرة على حسم أعقد المباريات.