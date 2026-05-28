فيديو - كلامٌ صادم لفينيسيوس عن لامين يامال

أشاد البرازيلي فينيسيوس ، نجم ، بموهبة ، جناح ومنتخب ، معتبرًا أنّ وجوده يمنح "لا روخا" وزنًا إضافيًا قبل 2026.

وقال فينيسيوس إنّ إسبانيا تُعدّ من بين المرشحين البارزين للمنافسة على لقب كأس ، مضيفًا "لقد فازوا باليورو، ولديهم لامين يامال"، ثمّ واصل حديثه عن نجم برشلونة الشاب قائلًا "لامين أحد أفضل اللاعبين في العالم، والجماهير تدفع ثمن التذاكر من أجل مشاهدة لاعبين مثله".

وتحمل تصريحات فينيسيوس أهمّية خاصة، كونها تأتي من أحد أبرز نجوم ، الغريم التقليدي لبرشلونة، ما يعكس حجم التقدير الذي بات يحظى به يامال خارج أسوار ناديه، حيث فرض نفسه كأحد أهم المواهب في العالم، بعدما لعب دورًا مؤثرًا مع برشلونة ومنتخب إسبانيا، وارتبط اسمه بقوة بطموحات "لاروخا" في البطولة العالمية المقبلة.



