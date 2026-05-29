ممثلة روسيّة تعد حارس سان جيرمان بليال حمراء بشروط !!

أثارت الممثلة الروسية ماري روك جدلًا واسعًا قبل نهائي بين وأرسنال، بعدما وجهت رسالة طريفة إلى مواطنها، حارس الفريق الباريسي ماتفي سافونوف.

وقالت روك، وهي ممثلة لأفلام إباحية، إنها ستكافئ الحارس بعدد من "الليالي العاطفية" يساوي عدد التصديات التي سيقوم بها خلال النهائي، مضيفةً أنه في حال حافظ على نظافة شباكه فستُعد له "فطورًا خاصاً".

وانتشر التعليق بسرعة عبر ، لكن رد الفعل الأكثر إثارة جاء من كوندراتيوك، زوجة سافونوف، التي كتبت بسخرية "وإذا تصدى بشكل سيئ، ماذا سيحدث حينها؟".

وأشعل رد الزوجة موجة كبيرة من التفاعل بين الجماهير، ليتحول الموقف إلى واحدة من أكثر القصص تداولًا قبل المواجهة المرتقبة غداً السبت بين وأرسنال في نهائي .







