الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

فيديو - لقاء جديد بين غوارديولا والطفل برادون بعد 10 سنوات

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - لقاء جديد بين غوارديولا والطفل برادون بعد 10 سنوات
A-
A+

كرة القدم

2026-05-29 | 02:06
فيديو - لقاء جديد بين غوارديولا والطفل برادون بعد 10 سنوات

بعد 10 سنوات على الفيديو الشهير

بعد 10 سنوات على الفيديو الشهير الذي خطف قلوب جماهير كرة القدم، عاد الطفل برادون بينت للقاء بيب غوارديولا من جديد في لحظة مؤثرة اجتاحت مواقع التواصل.
القصة بدأت في صيف 2016، عندما صعد برادون، الذي كان يبلغ من العمر سبع سنوات، إلى سيارة أجرة ضمن محتوى خاص لمانشستر سيتي، قبل أن يُفاجأ بوجود بيب غوارديولا إلى جانبه في أول أيام المدرب الإسباني في مدينة مانشستر، في فيديو تحول حينها إلى واحد من أشهر المقاطع في تاريخ النادي.
واليوم، وبعد مرور عقد كامل، التقى الثنائي مجدداً في فيديو أعاد الذكريات للجماهير، بعدما أصبح برادون شابًا معروفًا في صناعة المحتوى الرياضي والإعلام الكروي، بينما اختتم غوارديولا واحدة من أعظم الفترات التدريبية في تاريخ مانشستر سيتي.
الفيديو الجديد حصد تفاعلًا واسعًا بين المشجعين، الذين اعتبروا أن المشهد يلخص رحلة زمنية كاملة بين طفل كان يحلم بلقاء مدربه المفضل، وأحد أعظم المدربين الذين مروا على كرة القدم الحديثة.


مقالات ذات صلة

رافا مير مهدد بالسجن 10 سنوات ونصف
2026-03-06

رافا مير مهدد بالسجن 10 سنوات ونصف

فيديو نادر لـ نورمان أسعد يشعل السوشال ميديا بعد سنوات من الغياب
2026-05-08

فيديو نادر لـ نورمان أسعد يشعل السوشال ميديا بعد سنوات من الغياب

لقاء بين عون ونتنياهو.. او توسعة الضربات؟ (فيديو)
2026-05-03

لقاء بين عون ونتنياهو.. او توسعة الضربات؟ (فيديو)

فيديو - لقاء جديد بين غوارديولا والطفل برادون بعد 10 سنوات

رياضة

كرة القدم

برادون بينت

بيب غوارديولا

مانشستر سيتي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ممثلة روسيّة تعد حارس سان جيرمان بليال حمراء بشروط !!
حساب أنتوني غوردون على إنستغرام يشتعل

اقرأ ايضا في كرة القدم

ممثلة روسيّة تعد حارس سان جيرمان بليال حمراء بشروط !!
02:08

ممثلة روسيّة تعد حارس سان جيرمان بليال حمراء بشروط !!

أثارت الممثلة الروسية ماري روك جدلًا واسعًا

02:08

ممثلة روسيّة تعد حارس سان جيرمان بليال حمراء بشروط !!

أثارت الممثلة الروسية ماري روك جدلًا واسعًا

حساب أنتوني غوردون على إنستغرام يشتعل
02:05

حساب أنتوني غوردون على إنستغرام يشتعل

قفز عدد متابعيه ليتجاوز حاجز المليون متابع

02:05

حساب أنتوني غوردون على إنستغرام يشتعل

قفز عدد متابعيه ليتجاوز حاجز المليون متابع

فيديو - جماهير سان جيرمان تشعل شوارع باريس قبل نهائي دوري أبطال أوروبا
02:04

فيديو - جماهير سان جيرمان تشعل شوارع باريس قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

رفعت جماهير نادي باريس سان جيرمان منسوب الحماس

02:04

فيديو - جماهير سان جيرمان تشعل شوارع باريس قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

رفعت جماهير نادي باريس سان جيرمان منسوب الحماس

اخترنا لك
ممثلة روسيّة تعد حارس سان جيرمان بليال حمراء بشروط !!
02:08
حساب أنتوني غوردون على إنستغرام يشتعل
02:05
فيديو - جماهير سان جيرمان تشعل شوارع باريس قبل نهائي دوري أبطال أوروبا
02:04
فيديو - نادٍ يكتب التاريخ ويخوض الدوري الأوروبي من الدرجة الثانية
02:02

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026