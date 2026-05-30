الشرطة الإنجليزية توقف رحيم ستيرلينغ

أوقفت الشرطة الإنجليزية رحيم ستيرلينغ
، نجم منتخب إنجلترا
السابق، للاشتباه في قيادته تحت تأثير مواد مخدّرة، بعد حادث سير وقع صباح
الخميس في مقاطعة هامبشاير.
وبحسب ما نقلته صحيفة ذا صن، ان الشرطة تلقت بلاغًا عن اصطدام سيارة لامبورغيني بالحواجز على الطريق
الجنوبي، من دون تورّط مركبات أخرى أو تسجيل إصابات، وأوضحت أنّ السائق، وهو رجل يبلغ 31 عامًا، أُوقف للاشتباه بأنه غير مؤهل بسبب المخدرات، والقيادة الخطرة، وحيازة مادة مصنفة من الفئة C، إضافة إلى عدم تقديم عينة للفحص، وقد أُفرج عنه بكفالة بانتظار استكمال التحقيقات.
ولم تعلن الشرطة اسم ستيرلينغ رسميًا في بيانها، لكنّ الصحيفة البريطانية
ذكرت أنّ اللاعب هو المعني بالواقعة.
ويملك ستيرلينغ مسيرة بارزة في الكرة
الإنجليزية، بعدما لعب سابقًا مع ليفربول
ومانشستر سيتي وتشيلسي، كما خاض 82 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا.