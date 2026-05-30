الشرطة الإنجليزية توقف رحيم ستيرلينغ

أوقفت الشرطة ، نجم منتخب السابق، للاشتباه في قيادته تحت تأثير مواد مخدّرة، بعد حادث سير وقع الخميس في مقاطعة هامبشاير.

وبحسب ما نقلته صحيفة ذا صن، ان الشرطة تلقت بلاغًا عن اصطدام سيارة لامبورغيني بالحواجز الجنوبي، من دون تورّط مركبات أخرى أو تسجيل إصابات، وأوضحت أنّ السائق، وهو رجل يبلغ 31 عامًا، أُوقف للاشتباه بأنه غير مؤهل بسبب المخدرات، والقيادة الخطرة، وحيازة مادة مصنفة من الفئة C، إضافة إلى عدم تقديم عينة للفحص، وقد أُفرج عنه بكفالة بانتظار استكمال التحقيقات.

ولم تعلن الشرطة اسم ستيرلينغ رسميًا في بيانها، لكنّ الصحيفة ذكرت أنّ اللاعب هو المعني بالواقعة.

ويملك ستيرلينغ مسيرة بارزة في الإنجليزية، بعدما لعب سابقًا مع ومانشستر سيتي وتشيلسي، كما خاض 82 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا.







