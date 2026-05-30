الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

الشرطة الإنجليزية توقف رحيم ستيرلينغ

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
الشرطة الإنجليزية توقف رحيم ستيرلينغ
A-
A+

كرة القدم

2026-05-30 | 02:05
الشرطة الإنجليزية توقف رحيم ستيرلينغ

يملك ستيرلينغ مسيرة بارزة في الكرة الإنجليزية

أوقفت الشرطة الإنجليزية رحيم ستيرلينغ، نجم منتخب إنجلترا السابق، للاشتباه في قيادته تحت تأثير مواد مخدّرة، بعد حادث سير وقع صباح الخميس في مقاطعة هامبشاير.
وبحسب ما نقلته صحيفة ذا صن، ان الشرطة تلقت بلاغًا عن اصطدام سيارة لامبورغيني بالحواجز على الطريق الجنوبي، من دون تورّط مركبات أخرى أو تسجيل إصابات، وأوضحت أنّ السائق، وهو رجل يبلغ 31 عامًا، أُوقف للاشتباه بأنه غير مؤهل بسبب المخدرات، والقيادة الخطرة، وحيازة مادة مصنفة من الفئة C، إضافة إلى عدم تقديم عينة للفحص، وقد أُفرج عنه بكفالة بانتظار استكمال التحقيقات. 
ولم تعلن الشرطة اسم ستيرلينغ رسميًا في بيانها، لكنّ الصحيفة البريطانية ذكرت أنّ اللاعب هو المعني بالواقعة. 
ويملك ستيرلينغ مسيرة بارزة في الكرة الإنجليزية، بعدما لعب سابقًا مع ليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي، كما خاض 82 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا.



مقالات ذات صلة

عقد قران كروان مشاكل وحفيدة شعبان عبد الرحيم بعد اشهر من الانفصال والازمات
2026-05-10

عقد قران كروان مشاكل وحفيدة شعبان عبد الرحيم بعد اشهر من الانفصال والازمات

تفاصيل صادمة عن توقيف بريتني سبيرز وانهيارها داخل سيارة الشرطة
2026-05-22

تفاصيل صادمة عن توقيف بريتني سبيرز وانهيارها داخل سيارة الشرطة

فيديو - هدف من منتصف الميدان يهزّ الشباك الإنجليزية
2026-03-26

فيديو - هدف من منتصف الميدان يهزّ الشباك الإنجليزية

نغوموها يُحطم رقم ستيرلينغ التاريخي
2026-04-12

نغوموها يُحطم رقم ستيرلينغ التاريخي

الشرطة الإنجليزية توقف رحيم ستيرلينغ

رياضة

كرة القدم

رحيم ستيرلينغ

منتخب إنجلترا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - جمهور البوسنة يهتف لفلسطين قبل مواجهة مقدونيا
فيديو - أطفال يحقّقون أحلامهم بلقاء نجوم أرسنال

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - جمهور البوسنة يهتف لفلسطين قبل مواجهة مقدونيا
02:07

فيديو - جمهور البوسنة يهتف لفلسطين قبل مواجهة مقدونيا

التعادل السلبي بين منتخب البوسنة ومنتخب مقدونيا الشمالية

02:07

فيديو - جمهور البوسنة يهتف لفلسطين قبل مواجهة مقدونيا

التعادل السلبي بين منتخب البوسنة ومنتخب مقدونيا الشمالية

فيديو - أطفال يحقّقون أحلامهم بلقاء نجوم أرسنال
01:53

فيديو - أطفال يحقّقون أحلامهم بلقاء نجوم أرسنال

عاش عدد من الأطفال تجربة استثنائية وخاصّة

01:53

فيديو - أطفال يحقّقون أحلامهم بلقاء نجوم أرسنال

عاش عدد من الأطفال تجربة استثنائية وخاصّة

فيديو - هكذا خدع مشجع كريستال بالاس رجال الأمن
01:52

فيديو - هكذا خدع مشجع كريستال بالاس رجال الأمن

أصبح أحد مشجعي كريستال بالاس حديث الجماهير

01:52

فيديو - هكذا خدع مشجع كريستال بالاس رجال الأمن

أصبح أحد مشجعي كريستال بالاس حديث الجماهير

اخترنا لك
فيديو - جمهور البوسنة يهتف لفلسطين قبل مواجهة مقدونيا
02:07
فيديو - أطفال يحقّقون أحلامهم بلقاء نجوم أرسنال
01:53
فيديو - هكذا خدع مشجع كريستال بالاس رجال الأمن
01:52
فيديو - هدف بوتياس الأجمل في دوري أبطال أوروبا للسيدات
01:50

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026