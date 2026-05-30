فيديو - أطفال يحقّقون أحلامهم بلقاء نجوم أرسنال

عاش عدد من الأطفال تجربة استثنائية وخاصّة في المجرية بودابست، بعدما أمضوا أوقاتًا لا تُنسى مع لاعبي الإنجليزي، ضمن فعالية إنسانية أُقيمت قبيل نهائي .وجمعت أطفالًا من مؤسّسات خيرية ومجتمعية بارزة، أبرزها مؤسسة "Second Chance" ومؤسّسة "Amigos4Children" بالإضافة إلى منظّمة "Inter Campus". وشهدت اللحظات طابعًا إنسانيًا مميّزًا، إذ أتيحت لهؤلاء الأطفال فرصة ذهبية للقاء نجوم أرسنال عن قرب والتفاعل معهم، والتقاط الصور التذكارية لتخليد هذه الذكريات السعيدة، وسط أجواء مليئة بالحماس المتصاعد والفرحة العارمة قبل خوض المباراة النهائية المنتظرة.