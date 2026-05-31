فيديو - فلسطين الحاضر الأكبر في نهائي دوري أبطال أوروبا

عادت جماهير باريس سان جيرمان
لتوجه رسالة تضامن مع فلسطين
من مدرجات دوري أبطال أوروبا
، بعدما رفعت جماهير النادي "ألتراس" تيفو وشعارات داعمة لفلسطين خلال النهائي الأوروبي
، في مشهد
انتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي تقوم فيها جماهير باريس سان جيرمان
بذلك، إذ سبق لها أن رفعت لافتة ضخمة كُتب عليها "Free Palestine" خلال مواجهة أتلتيكو مدريد
في دوري الأبطال
، كما واصلت إظهار الأعلام الفلسطينية
والرسائل المؤيدة لغزة في عدة مباريات أوروبية.
ويُنظر إلى جماهير باريس سان جيرمان على أنها من أكثر الجماهير الأوروبية التي أظهرت مواقف علنية ومتكررة لدعم فلسطين خلال السنوات الأخيرة
، سواء عبر التيفوهات أو الأعلام أو الهتافات داخل المدرجات.