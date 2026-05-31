فيديو - إصابة مروّعة تُحطّم فك كونور تيرني

تعرض المقاتل البريطاني
كونور تيرني لإصابة مروعة في الفك خلال نزاله أمام ريكو فرانكو
في الحدث الرئيسي
لبطولة (BKFC Birmingham)، بعدما تلقى ضربة رأس تسببت له بكسر شديد في الفك.
وتُوّج فرانكو بلقب الوزن المتوسط المؤقت بعد فوزه بالضربة القاضية في الجولة الثانية من الحدث الرئيسي، في نزال حمل طابعًا ثأريًا، بعدما سبق لفرانكو أن أسقط تيرني بالضربة القاضية في مواجهتهما الأولى عام 2019، قبل أن يكرر تفوقه مجددًا ويحسم اللقب المؤقت هذه المرة.
وبهذا الانتصار، رفع فرانكو سجله الاحترافي إلى 11 انتصارًا مقابل 3 هزائم، بينما أصبح سجل كونور تيرني 9 انتصارات و3 هزائم.