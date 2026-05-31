فيديو - إصابة مروّعة تُحطّم فك كونور تيرني

Fractura de mandíbula de Connor Tierney: lo que se sabe del brutal impacto en BKFC

El peleador Connor Tierney sufrió una grave fractura de mandíbula durante el evento BKFC 90 en Birmingham, tras un cabezazo accidental de Rico Franco en el evento estelar. — El Diario de Guadalajara (@DiariodeGDL) May 31, 2026

تعرض المقاتل كونور تيرني لإصابة مروعة في الفك خلال نزاله أمام ريكو في لبطولة (BKFC Birmingham)، بعدما تلقى ضربة رأس تسببت له بكسر شديد في الفك.وتُوّج فرانكو بلقب الوزن المتوسط المؤقت بعد فوزه بالضربة القاضية في الجولة الثانية من الحدث الرئيسي، في نزال حمل طابعًا ثأريًا، بعدما سبق لفرانكو أن أسقط تيرني بالضربة القاضية في مواجهتهما الأولى عام 2019، قبل أن يكرر تفوقه مجددًا ويحسم اللقب المؤقت هذه المرة.وبهذا الانتصار، رفع فرانكو سجله الاحترافي إلى 11 انتصارًا مقابل 3 هزائم، بينما أصبح سجل كونور تيرني 9 انتصارات و3 هزائم.