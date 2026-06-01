فيديو - موكب احتفالات أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي سجّل رقما قياسيا

أكدت شرطة العاصمة البريطانية
أن موكب احتفالات أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز سجّل رقما قياسيا جديدا، باعتباره الأكبر في تاريخ المملكة
المتحدة، بعد أن قُدّر عدد الحضور بأكثر من 1.5 مليون مشجع احتشدوا في شوارع لندن الأسبوع الماضي.
وشهدت منطقة إزلنغتون ومحيطها أجواءً استثنائية، حيث خرجت جماهير "الغانرز" للاحتفال بتتويج فريقها بلقب البريميرليغ بعد موسم محلي مميز أعاد النادي إلى قمة الكرة
الإنجليزية، وبعد 22 عاماً من الانتظار.
ورغم المشهد الاحتفالي التاريخي، فإن فرحة جماهير أرسنال لم تكتمل على الصعيد القاري، بعدما خسر الفريق نهائي دوري
أبطال أوروبا
أمام باريس
سان جيرمان، ليضيع حلم التتويج بأول لقب أوروبي
في تاريخه.
ومع ذلك، عكست أعداد الجماهير الضخمة حجم الشعبية التي يتمتع بها النادي اللندني، في واحدة من أكبر التجمعات الرياضية التي شهدتها بريطانيا على الإطلاق، مؤكدًا أن موسم أرسنال سيبقى راسخا في ذاكرة جماهيره رغم خيبة الأمل الأوروبية.