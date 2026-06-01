فيديو - موكب احتفالات أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي سجّل رقما قياسيا

EPL parade the day after choking UCL



Only Arsenal pic.twitter.com/tbiekzFq51 — Barstool Sports (@barstoolsports) May 31, 2026 It’s being reported that an estimated 1.5 million people attended the Arsenal parade today. 🤯



Kai Havertz posted this incredible video. It really does show how big a club Arsenal really are. 👏 pic.twitter.com/ECaV79BJCj — The Away Fans (@theawayfans) May 31, 2026 Arsenal’s title celebration in North London drew an estimated 1.5 million fans — the largest parade ever held in the country 🇬🇧pic.twitter.com/Q3LG84BiTw — Front Office Sports (@FOS) May 31, 2026

أكدت شرطة أن موكب احتفالات أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز سجّل رقما قياسيا جديدا، باعتباره الأكبر في تاريخ المتحدة، بعد أن قُدّر عدد الحضور بأكثر من 1.5 مليون مشجع احتشدوا في شوارع لندن الأسبوع الماضي.وشهدت منطقة إزلنغتون ومحيطها أجواءً استثنائية، حيث خرجت جماهير "الغانرز" للاحتفال بتتويج فريقها بلقب البريميرليغ بعد موسم محلي مميز أعاد النادي إلى قمة الإنجليزية، وبعد 22 عاماً من الانتظار.ورغم المشهد الاحتفالي التاريخي، فإن فرحة جماهير أرسنال لم تكتمل على الصعيد القاري، بعدما خسر الفريق نهائي أبطال أمام سان جيرمان، ليضيع حلم التتويج بأول لقب في تاريخه.ومع ذلك، عكست أعداد الجماهير الضخمة حجم الشعبية التي يتمتع بها النادي اللندني، في واحدة من أكبر التجمعات الرياضية التي شهدتها بريطانيا على الإطلاق، مؤكدًا أن موسم أرسنال سيبقى راسخا في ذاكرة جماهيره رغم خيبة الأمل الأوروبية.