فيديو - موجات بشرية اجتاحت لاكورونيا احتفاءً بالعودة الى "لا ليغا"

¡Qué locura!



🤍💙 Es la marea blanquiazul del @RCDeportivo camino de Riazor



🥳 En A Coruña llevan una semana celebrando el ascenso, pero nadie quiere perderse el fin de fiesta de hoy: estadio, bus descapotable y Cuatro Caminos pic.twitter.com/tYYWYJW3zF — LaLiga Hypermotion +Fútbol (@MasFutbolMARCA) May 31, 2026

اجتاحت "الموجة البيضاء والزرقاء" شوارع مدينة لاكورونيا، مع تواصل الاحتفالات التاريخية بعودة ديبورتيفو لاكورونيا إلى بعد غياب دام ثماني سنوات.وعاشت المدينة أسبوعا كاملا من الاحتفالات منذ حسم الصعود، لكن الجماهير كانت على موعد مع المشهد الختامي الأكبر، حيث امتلأ ملعب ريازور بالمشجعين قبل انطلاق موكب الفريق في حافلة مكشوفة نحو "كواترو كامينوس"، الأشهر لاحتفالات النادي عبر تاريخه.ووضعت برنامجا احتفاليا ضخما شمل عروضا جماهيرية ومناطق ترفيهية وحفلات موسيقية، قبل أن يجوب اللاعبون المدينة وسط آلاف المشجعين الذين اصطفوا على طول الطريق للاحتفال بالعودة إلى الليغا.وكان ديبورتيفو قد ضمن الصعود إلى الدرجة الأولى بعد موسم مميز، أعاد أحد الأندية التاريخية في إلى مكانه الطبيعي بين الكبار، وسط أجواء عاطفية كبيرة في مدينة لاكورونيا التي انتظرت هذه اللحظة لسنوات طويل..وحصد النادي 77 نقطة، ليحتل المركز الثاني في ترتيب الدرجة الثانية، خلف راسينغ سانتاندر (82)، ليصعدا معاً الى الأضواء.