🔴"أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين: إسرائيل طلبت من إدارة ترامب السماح لها بتنفيذ ضربات كبرى في بيروت
فيديو - موجات بشرية اجتاحت لاكورونيا احتفاءً بالعودة الى "لا ليغا"

كرة القدم

2026-06-01 | 00:13
فيديو - موجات بشرية اجتاحت لاكورونيا احتفاءً بالعودة الى "لا ليغا"

اجتاحت "الموجة البيضاء والزرقاء" شوارع مدينة لاكورونيا

اجتاحت "الموجة البيضاء والزرقاء" شوارع مدينة لاكورونيا، مع تواصل الاحتفالات التاريخية بعودة ديبورتيفو لاكورونيا إلى الدوري الإسباني بعد غياب دام ثماني سنوات.
وعاشت المدينة أسبوعا كاملا من الاحتفالات منذ حسم الصعود، لكن الجماهير كانت على موعد مع المشهد الختامي الأكبر، حيث امتلأ ملعب ريازور بالمشجعين قبل انطلاق موكب الفريق في حافلة مكشوفة نحو ساحة "كواترو كامينوس"، المعلم الأشهر لاحتفالات النادي عبر تاريخه.
ووضعت إدارة النادي برنامجا احتفاليا ضخما شمل عروضا جماهيرية ومناطق ترفيهية وحفلات موسيقية، قبل أن يجوب اللاعبون المدينة وسط آلاف المشجعين الذين اصطفوا على طول الطريق للاحتفال بالعودة إلى الليغا.
وكان ديبورتيفو قد ضمن الصعود إلى الدرجة الأولى بعد موسم مميز، أعاد أحد الأندية التاريخية في الكرة الإسبانية إلى مكانه الطبيعي بين الكبار، وسط أجواء عاطفية كبيرة في مدينة لاكورونيا التي انتظرت هذه اللحظة لسنوات طويل..
وحصد النادي 77 نقطة، ليحتل المركز الثاني في ترتيب الدرجة الثانية، خلف راسينغ سانتاندر (82)، ليصعدا معاً الى دوري الأضواء.



