🔴"أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين: إسرائيل طلبت من إدارة ترامب السماح لها بتنفيذ ضربات كبرى في بيروت
🔴"أكسيوس" عن مصادر: أحدث مساعي الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في لبنان "فشلت"
مجلس الوزراء الأردني يؤجل الدوام الرسمي لأجل "النشامى"

مجلس الوزراء الأردني يؤجل الدوام الرسمي لأجل &quot;النشامى&quot;
كرة القدم

2026-06-01 | 00:14
مجلس الوزراء الأردني يؤجل الدوام الرسمي لأجل "النشامى"

خطوة تعكس حجم الاهتمام الشعبي والرسمي بمشاركة "النشامى" التاريخية

أعلن مجلس الوزراء الأردني تأجيل بدء الدوام الرسمي إلى الساعة العاشرة صباحا في أيام مباريات المنتخب الوطني ضمن نهائيات كأس العالم، في خطوة تعكس حجم الاهتمام الشعبي والرسمي بمشاركة "النشامى" التاريخية غير المسبوقة في المونديال.
ويأتي القرار بهدف إتاحة الفرصة أمام الموظفين والمواطنين لمتابعة مباريات المنتخب الأردني، الذي يستعد لخوض أول مشاركة في تاريخه في كأس العالم، بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه بالتأهل إلى النهائيات.
وتعيش المملكة حالة من الحماس غير المسبوق مع اقتراب انطلاق البطولة، حيث تحوّل المنتخب الوطني إلى مصدر فخر وطني بعد مسيرته المميزة في التصفيات، والتي جاءت امتدادا للنجاح الكبير الذي حققه في كأس آسيا 2023 عندما بلغ المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه.
ويُتوقع أن تشهد شوارع ومدن الأردن أجواء استثنائية خلال أيام المباريات، في ظل التفاف جماهيري واسع خلف "النشامى" في أهم محطة كروية بتاريخ الكرة الأردنية.
ويخوض منتخب الأردن مبارياته ضمن المجموعة العاشرة، فيلعب ضد النمسا يوم الثلاثاء 16 حزيران - يونيو (الساعة 7 صباحاً بتوقيت بيروت وعمّان)، وضد الجزائر يوم الاثنين 22 منه (الساعة 6 صباحاً) وضد الأرجنتين يوم السبت 27 منه (الساعة 5 صباحاً).


