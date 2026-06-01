مجلس الوزراء الأردني يؤجل الدوام الرسمي لأجل "النشامى"

خطوة تعكس حجم الاهتمام والرسمي بمشاركة "النشامى" التاريخية

أعلن الأردني تأجيل بدء الدوام الرسمي إلى الساعة العاشرة صباحا في أيام مباريات المنتخب الوطني ضمن نهائيات ، في خطوة تعكس حجم الاهتمام والرسمي بمشاركة "النشامى" التاريخية غير المسبوقة في المونديال.

ويأتي القرار بهدف إتاحة الفرصة أمام الموظفين والمواطنين لمتابعة مباريات المنتخب الأردني، الذي يستعد لخوض أول مشاركة في تاريخه في كأس ، بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه بالتأهل إلى النهائيات.

وتعيش من الحماس غير المسبوق مع اقتراب انطلاق البطولة، حيث تحوّل المنتخب الوطني إلى مصدر فخر بعد مسيرته المميزة في التصفيات، والتي جاءت امتدادا للنجاح الكبير الذي حققه في كأس آسيا 2023 عندما بلغ المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه.

ويُتوقع أن تشهد شوارع ومدن أجواء استثنائية خلال أيام المباريات، في ظل التفاف جماهيري واسع خلف "النشامى" في أهم محطة كروية بتاريخ الأردنية.

ويخوض منتخب الأردن مبارياته ضمن المجموعة العاشرة، فيلعب ضد النمسا يوم الثلاثاء 16 حزيران - يونيو (الساعة 7 صباحاً بتوقيت وعمّان)، وضد الجزائر يوم الاثنين 22 منه (الساعة 6 صباحاً) وضد الأرجنتين يوم السبت 27 منه (الساعة 5 صباحاً).





