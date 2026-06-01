كلاوديا بينا تتوج موسمها المذهل بجائزة "البيتشيتشي"

أنهت الموسم في صدارة ترتيب الهدافات برصيد 21 هدفًا

تُوجت نجمة ، كلاوديا بينا بجائزة "البيتشيتشي" كأفضل هدافة في الدوري الإسباني للسيدات (Liga F) لموسم 2025-2026، بعدما أنهت الموسم في صدارة ترتيب الهدافات برصيد 21 هدفًا، متفوقة على زميلتها البولندية إيفا بايور (16) وكارولين وير من (14).

وقدمت المهاجمة الإسبانية موسمًا استثنائيا بقميص برشلونة، حيث لعبت دورا محوريا في الهيمنة المحلية والأوروبية للفريق، مؤكدة مكانتها كواحدة من أبرز نجمات النسائية في ، كما أضافت 5 تمريرات حاسمة إلى جانب أهدافها الـ21 في الدوري.

وشهد الموسم نجاحا كبيرا لسيدات برشلونة، بعدما تُوج الفريق بألقاب الدوري وكأس الملكة ودوري أبطال أوروبا، مواصلا فرض سيطرته على كرة القدم النسائية، في ظل تألق أسماء بارزة مثل أيتانا بونماتي، أليكسيا بوتياس، وإيفا بايور، إلى جانب كلاوديا بينا.

وبفضل مستواها اللافت وأرقامها الهجومية المميزة، أصبحت بينا أحد أهم أسلحة برشلونة الهجومية، لتختتم الموسم بجائزة فردية كبيرة تؤكد حجم تأثيرها في واحد من أنجح مواسم النادي الكتالوني.







