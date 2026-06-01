الخارجية الكويتية: استمرار الاعتداءات الإيرانية وتكرارها يقوض جهود خفض التوتر
فيديو - توقيفات وأعمال شغب رافقت احتفالات أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي

كرة القدم

2026-06-01 | 00:16
احتشاد مليون ونصف المليون شخص من المشجعين

شهد موكب احتفال نادي أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في شمال لندن أحداثًا فوضوية، إثر احتشاد مليون ونصف المليون شخص من المشجعين في محيط ملعب الإمارات وشوارع إزلنغتون. 
وجاءت هذه الاحتفالات الصاخبة بعد يوم واحد فقط من خسارة الفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان.
وأعلنت خدمات الطوارئ عن تدخلها لإنقاذ نحو 75 شخصًا من أماكن مرتفعة، نتيجة صعود الجماهير إلى أسطح المباني ومواقف الحافلات لمتابعة الموكب الاحتفالي. 
وفي سياق متصل، أوقفت الشرطة 9 أشخاص لتورطهم في سلوكيات مخلّة بالنظام العام، واعتداءات استهدفت عناصر خدمات الطوارئ، إلى جانب تسجيل حالة اشتباه باعتداء جنسي، بحسب تقارير إعلامية بريطانية.
وأفادت فرقة إطفاء لندن عن سيطرتها على حريق محدود في أحد الفنادق، يُرجّح أنّه نتج عن شعلة ضوئية طائشة، مقتصرًا على أضرار خارجية، وأكّدت أنّ الاستخدام العشوائي للألعاب النارية والمواد المشتعلة أدّى لتفعيل إنذارات الحريق في عدة مواقع أخرى.



