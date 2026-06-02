4 آب "الحقيقة الضائعة"
رحيل أويكونومو يصدم كرة القدم

رحيل أويكونومو يصدم كرة القدم
كرة القدم

2026-06-02 | 01:20
رحيل أويكونومو يصدم كرة القدم

تلقّت كرة القدم اليونانية خبرًا حزينًا

تلقّت كرة القدم اليونانية خبرًا حزينًا بوفاة المدافع الدولي السابق ماريوس أويكونومو عن عمر 33 عامًا، متأثرًا بإصابات تعرّض لها إثر حادث دراجة نارية وقع في مدينة يوانينا اليونانية يوم 23 أيار - مايو 2026.
 وأكدت وسائل إعلام رياضية، أن اللاعب السابق فارق الحياة بعد أيام من بقائه في المستشفى، وسط موجة واسعة من التعازي من أندية لعب لها ومن الاتحاد اليوناني لكرة القدم
بدأ أويكونومو مسيرته مع باس يوانينا، قبل أن يخوض تجارب في الملاعب الأوروبية، أبرزها مع كالياري وبولونيا وسبال وباري وسامبدوريا في إيطاليا، وآيك أثينا وبانيتوليكوس في اليونان، وكوبنهاغن الدنماركي الذي تُوّج معه بلقب الدوري، كما ارتدى قميص منتخب اليونان الأول في 6 مباريات دولية بعد 2016. 
ونعت أندية يونانية وأوروبية اللاعب الراحل، مشيدةً بمسيرته وشخصيته داخل الملعب وخارجه. وترك خبر وفاته صدمة كبيرة في الوسط الرياضي، خصوصًا أنه اعتزل كرة القدم قبل فترة قصيرة، بعد مسيرة امتدت بين اليونان وإيطاليا والدنمارك، وارتبط اسمه خلالها بصورة المدافع الهادئ وصاحب الخبرة.


