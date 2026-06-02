4 آب "الحقيقة الضائعة"
ثلاثة لاعبين عبر التاريخ دخلوا نادي المونديال السادس

كرة القدم

2026-06-02 | 01:21
دخل الحارس المكسيكي غييرمو أوتشوا قائمة تاريخية

دخل الحارس المكسيكي غييرمو أوتشوا قائمة تاريخية في كأس العالم 2026، بعدما اختاره المدرب خافيير أغيري ضمن القائمة الرسمية لمنتخب المكسيك، ليكون حاضرًا في المونديال للمرة السادسة في مسيرته، وهو شرف لم يتحقق الا له وللأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.
اللاعب البالغ 40 عامًا، بات أول لاعب مكسيكي يوجد في 6 نسخ من كأس العالم، بعدما سبق له الحضور في نسخ 2006 و2010 و2014 و2018 و2022، قبل أن ينضم إلى قائمة المكسيك في نسخة 2026 التي تستضيفها المكسيك بالشراكة مع الولايات المتحدة وكندا. 
ويمتلك أوتشوا خبرة دولية كبيرة، بعدما خاض أكثر من 150 مباراة مع منتخب بلاده، واشتهر بتألقه اللافت في المونديال، خصوصًا خلال نسخة 2014 أمام البرازيل، ثم في 2022 عندما تصدى لركلة جزاء أمام روبرت ليفاندوفسكي. 
وبهذا الحضور، يصبح مونديال 2026 شاهدًا على إنجاز غير مسبوق، مع وجود 3 أسماء كبرى في قوائم البطولة للمرة السادسة: ميسي مع الأرجنتين، رونالدو مع البرتغال، وأوتشوا مع المكسيك، في رقم يعكس استمرارية استثنائية على أعلى مستوى.



