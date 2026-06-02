ثلاثة لاعبين عبر التاريخ دخلوا نادي المونديال السادس

دخل الحارس المكسيكي غييرمو أوتشوا قائمة تاريخية

دخل الحارس المكسيكي غييرمو أوتشوا قائمة تاريخية في 2026، بعدما اختاره المدرب خافيير أغيري ضمن القائمة الرسمية لمنتخب المكسيك، ليكون حاضرًا في المونديال للمرة السادسة في مسيرته، وهو شرف لم يتحقق الا له وللأرجنتيني والبرتغالي .

اللاعب البالغ 40 عامًا، بات أول لاعب مكسيكي يوجد في 6 نسخ من كأس ، بعدما سبق له الحضور في نسخ 2006 و2010 و2014 و2018 و2022، قبل أن ينضم إلى قائمة المكسيك في نسخة 2026 التي تستضيفها المكسيك بالشراكة مع وكندا.

ويمتلك أوتشوا خبرة دولية كبيرة، بعدما خاض أكثر من 150 مباراة مع منتخب بلاده، واشتهر بتألقه اللافت في المونديال، خصوصًا خلال نسخة 2014 أمام ، ثم في 2022 عندما تصدى لركلة جزاء أمام روبرت ليفاندوفسكي.

وبهذا الحضور، يصبح مونديال 2026 شاهدًا على إنجاز غير مسبوق، مع وجود 3 أسماء كبرى في قوائم البطولة للمرة السادسة: ميسي مع ، مع البرتغال، وأوتشوا مع المكسيك، في رقم يعكس استمرارية استثنائية على أعلى مستوى.








