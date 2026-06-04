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جيلبرتو مورا يتصدر قائمة أصغر المواهب الشابة في كأس العالم 2026

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جيلبرتو مورا يتصدر قائمة أصغر المواهب الشابة في كأس العالم 2026
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كرة القدم

2026-06-04 | 00:37
جيلبرتو مورا يتصدر قائمة أصغر المواهب الشابة في كأس العالم 2026

قائمة أصغر اللاعبين المشاركين في كأس العالم 2026

تصدّر النجم الواعد جيلبرتو مورا قائمة أصغر اللاعبين المشاركين في نهائيات كأس العالم 2026، بعدما قرر المدير الفني خافيير أغيري استدعاءه رسميًا لقائمة منتخب المكسيك وهو في سن 17 عامًا فقط، ليصبح الواجهة الأبرز لجيل جديد من المواهب الكروية الشابة المنتظر تألقها بشكل لافت في البطولة.
ويحتل مورا المركز الأول بين أصغر اللاعبين، بعمر 17 عامًا و240 يومًا، متقدمًا على أسماء بارزة مثل التشيكي هوغو سوخورك، الألماني لينارت كارل، لامين يامال، باو كوبارسي، كيندري بايز، لوكا فوسكوفيتش، وإبراهيم مبابي. 
ويملك مورا فرصة لدخول تاريخ منتخب بلاده من باب واسع، إذ قد يصبح أصغر لاعب مكسيكي يشارك في مباراة بكأس العالم، في حال منحه أغيري دقائق خلال البطولة، إذ إنّ الرقم السابق يعود إلى مانويل "تشاكيتاس" روساس، الذي شارك في مونديال 1930 بعمر 18 عامًا و88 يومًا. 
وتمنح هذه القائمة بعدًا خاصًا للنسخة المقبلة من كأس العالم، ليس فقط بسبب توسّع البطولة إلى 48 منتخبًا، بل أيضًا بسبب الحضور الكبير للاعبين المراهقين، وفي مقدمتهم لامين يامال مع إسبانيا، وكيندري بايز مع الإكوادور، وجيلبرتو مورا مع المكسيك، في مؤشر واضح إلى أن المونديال قد يكون منصة مبكرة لصناعة نجوم العقد المقبل.




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جيلبرتو مورا

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