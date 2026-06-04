رباعي استثنائي يربط بين مونديال 2006 ومونديال 2026

بعد مرور 20 عامًا على مونديال 2006

بعد مرور 20 عامًا على مونديال 2006، يواصل 4 لاعبين فقط من بين 736 لاعبًا تواجدوا في تلك النسخة الصمود، للظهور في 2026 الحالي.

ويعكس هذا الرقم المذهل ندرة البقاء في قمة المستويات الكروية العالمية لأكثر من عقدين من الزمن، حيث ضمّت القوائم الرسمية المعتمدة للبطولة كلًا من ، ، الحارس المكسيكي غييرمو أوتشوا، والكرواتي المخضرم لوكا مودريتش، ليكونوا بمثابة صلة الوصل التاريخية الفريدة والوحيدة بين النسختين.

وقد شهدت مسيرة هذا الرباعي الأسطوري مسارات متباينة للغاية منذ بطولة 2006؛ فبينما سطع نجم ورونالدو ليصبحا من أبرز رموز اللعبة عبر العصور، كان مودريتش يتلمس خطواته الأولى في بداية رحلته الدولية مع كرواتيا، في حين تواجد أوتشوا في القائمة المكسيكية دون أن يشارك في أي دقيقة.

ويمنح استمرار هؤلاء النجوم بعدًا تاريخيًا فريدًا للنسخة الحالية، إذ يسجل ميسي ورونالدو وأوتشوا حضورهم المونديالي للمرة السادسة في تاريخهم، وهو إنجاز قياسي غير مسبوق، في حين يستعد القائد مودريتش لخوض غمار منافسات البطولة للمرة الخامسة.

وتؤكد هذه الاستمرارية الاستثنائية مدى الاحترافية العالية لهذا الجيل التاريخي وقدرته الكبيرة على العطاء المتواصل في أعلى المستويات الكروية العالمية رغم تقدمهم في السن.







