برشلونة العمود الفقري لمنتخب إسبانيا في كأس العالم 2026

فرض حضوره القوي والمؤثر في قائمة منتخب

فرض نادي حضوره القوي والمؤثر في قائمة منتخب المستدعاة لخوض نهائيات 2026، بعدما قرر المدير الفني لويس دي لا فوينتي الاعتماد على 8 لاعبين دفعة واحدة من النادي الكتالوني.

وشكلت هذه المجموعة المتميزة الكتلة الأساسية والأبرز داخل صفوف "لا روخا" في المونديال الذي تستضيفه ملاعب ، كندا، والمكسيك بحضور 48 منتخبًا لأول مرة.

وتشمل القائمة الرسمية الثماني الكتالوني: لامين يامال، بيدري، باو كوبارسي، داني أولمو، فيران توريس، غافي، إريك غارسيا، والحارس جوان غارسيا.

ويمتلك البلاوغرانا إجمالًا 16 لاعبًا يمثلون منتخبات وطنية مختلفة في هذه البطولة العالمية الكبيرة، ويتساوى في صدارة الأندية الأكثر تمثيلًا مع ، بايرن ميونيخ، وأرسنال.

وبهذا ، انضمت إسبانيا لقائمة المنتخبات الأكثر اعتمادًا على الهياكل المحلية لنادٍ واحد، إلى جانب تشيكيا بـ 10 لاعبين من سلافيا براغ، ومصر بـ 8 لاعبين من ، وجنوب أفريقيا بـ 8 من صنداونز.







