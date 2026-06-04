الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

برشلونة العمود الفقري لمنتخب إسبانيا في كأس العالم 2026

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
برشلونة العمود الفقري لمنتخب إسبانيا في كأس العالم 2026
A-
A+

كرة القدم

2026-06-04 | 00:40
برشلونة العمود الفقري لمنتخب إسبانيا في كأس العالم 2026

فرض برشلونة حضوره القوي والمؤثر في قائمة منتخب إسبانيا

فرض نادي برشلونة حضوره القوي والمؤثر في قائمة منتخب إسبانيا المستدعاة لخوض نهائيات كأس العالم 2026، بعدما قرر المدير الفني لويس دي لا فوينتي الاعتماد على 8 لاعبين دفعة واحدة من النادي الكتالوني.
وشكلت هذه المجموعة المتميزة الكتلة الأساسية والأبرز داخل صفوف "لا روخا" في المونديال الذي تستضيفه ملاعب الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك بحضور 48 منتخبًا لأول مرة.
وتشمل القائمة الرسمية الثماني الكتالوني: لامين يامال، بيدري، باو كوبارسي، داني أولمو، فيران توريس، غافي، إريك غارسيا، والحارس جوان غارسيا.
ويمتلك البلاوغرانا إجمالًا 16 لاعبًا يمثلون منتخبات وطنية مختلفة في هذه البطولة العالمية الكبيرة، ويتساوى في صدارة الأندية الأكثر تمثيلًا مع مانشستر سيتي، بايرن ميونيخ، وأرسنال.
وبهذا الاختيار، انضمت إسبانيا لقائمة المنتخبات الأكثر اعتمادًا على الهياكل المحلية لنادٍ واحد، إلى جانب تشيكيا بـ 10 لاعبين من سلافيا براغ، ومصر بـ 8 لاعبين من الأهلي، وجنوب أفريقيا بـ 8 من صنداونز.



مقالات ذات صلة

فيديو - المنتخب السنغالي يقدم الإعلان الأجمل عن قوائم كأس العالم
2026-05-23

فيديو - المنتخب السنغالي يقدم الإعلان الأجمل عن قوائم كأس العالم

جيلبرتو مورا يتصدر قائمة أصغر المواهب الشابة في كأس العالم 2026
00:37

جيلبرتو مورا يتصدر قائمة أصغر المواهب الشابة في كأس العالم 2026

مطالبة بمنح إيطاليا مقعد إيران في نهائيات كأس العالم 2026
2026-04-23

مطالبة بمنح إيطاليا مقعد إيران في نهائيات كأس العالم 2026

منتخب لبنان للناشئات يخوض غمار كأس آسيا 2026
2026-04-30

منتخب لبنان للناشئات يخوض غمار كأس آسيا 2026

برشلونة العمود الفقري لمنتخب إسبانيا في كأس العالم 2026

رياضة

كرة القدم

برشلونة

منتخب إسبانيا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - شارع برازيلي يرتدي ألوان المونديال
رباعي استثنائي يربط بين مونديال 2006 ومونديال 2026

اقرأ ايضا في كرة القدم

كأس آسيا 2027: لبنان يواجه اليمن لحجز بطاقة التأهل الأخيرة
00:59

كأس آسيا 2027: لبنان يواجه اليمن لحجز بطاقة التأهل الأخيرة

يحتاج لبنان الى التعادل لتأمين بطاقة التأهل الى كأس آسيا

00:59

كأس آسيا 2027: لبنان يواجه اليمن لحجز بطاقة التأهل الأخيرة

يحتاج لبنان الى التعادل لتأمين بطاقة التأهل الى كأس آسيا

لامين يامال يتربع على عرش اللاعبين الأعلى قيمة سوقية
00:43

لامين يامال يتربع على عرش اللاعبين الأعلى قيمة سوقية

واصل النجم الإسباني الصاعد ترسيخ مكانته العالمية

00:43

لامين يامال يتربع على عرش اللاعبين الأعلى قيمة سوقية

واصل النجم الإسباني الصاعد ترسيخ مكانته العالمية

موظف يقاضي أرسنال بتهمة الفصل التعسّفي بسبب دعمه للقضية الفلسطينية
00:42

موظف يقاضي أرسنال بتهمة الفصل التعسّفي بسبب دعمه للقضية الفلسطينية

دعوى قضائية رسمية ضد إدارة أرسنال بتهمة الفصل التعسفي

00:42

موظف يقاضي أرسنال بتهمة الفصل التعسّفي بسبب دعمه للقضية الفلسطينية

دعوى قضائية رسمية ضد إدارة أرسنال بتهمة الفصل التعسفي

اخترنا لك
كأس آسيا 2027: لبنان يواجه اليمن لحجز بطاقة التأهل الأخيرة
00:59
لامين يامال يتربع على عرش اللاعبين الأعلى قيمة سوقية
00:43
موظف يقاضي أرسنال بتهمة الفصل التعسّفي بسبب دعمه للقضية الفلسطينية
00:42
فيديو - شارع برازيلي يرتدي ألوان المونديال
00:41

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026