برشلونة العمود الفقري لمنتخب إسبانيا في كأس العالم 2026

فرض نادي برشلونة
حضوره القوي والمؤثر في قائمة منتخب إسبانيا
المستدعاة لخوض نهائيات كأس العالم
2026، بعدما قرر المدير الفني لويس دي لا فوينتي الاعتماد على 8 لاعبين دفعة واحدة من النادي الكتالوني.
وشكلت هذه المجموعة المتميزة الكتلة الأساسية والأبرز داخل صفوف "لا روخا" في المونديال الذي تستضيفه ملاعب الولايات المتحدة
، كندا، والمكسيك بحضور 48 منتخبًا لأول مرة.
وتشمل القائمة الرسمية الثماني الكتالوني: لامين يامال، بيدري، باو كوبارسي، داني أولمو، فيران توريس، غافي، إريك غارسيا، والحارس جوان غارسيا.
ويمتلك البلاوغرانا إجمالًا 16 لاعبًا يمثلون منتخبات وطنية مختلفة في هذه البطولة العالمية الكبيرة، ويتساوى في صدارة الأندية الأكثر تمثيلًا مع مانشستر سيتي
، بايرن ميونيخ، وأرسنال.
وبهذا الاختيار
، انضمت إسبانيا لقائمة المنتخبات الأكثر اعتمادًا على الهياكل المحلية لنادٍ واحد، إلى جانب تشيكيا بـ 10 لاعبين من سلافيا براغ، ومصر بـ 8 لاعبين من الأهلي
، وجنوب أفريقيا بـ 8 من صنداونز.