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فيديو - شارع برازيلي يرتدي ألوان المونديال

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فيديو - شارع برازيلي يرتدي ألوان المونديال
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كرة القدم

2026-06-04 | 00:41
فيديو - شارع برازيلي يرتدي ألوان المونديال

اجتمعوا لطلاء 38 علمًا برازيليًا على امتداد الشارع

حوّل سكان شارع لويز فيلار في أوساسكو، الواقعة ضمن ساو باولو الكبرى في البرازيل، حيّهم إلى لوحة كروية مفتوحة، بعدما اجتمعوا لطلاء 38 علمًا برازيليًا على امتداد الشارع، استعدادًا لكأس العالم.
واستخدم السكان نحو 270 لترًا من الطلاء لتزيين الطريق الممتد على 275 مترًا، في مبادرة جماعية شارك فيها الجيران خلال يوم واحد، ضمن تقليد مستمر منذ 44 عامًا في الشارع مع اقتراب بطولات كأس العالم
وتُعد هذه العادة جزءًا من العلاقة الخاصة التي تجمع البرازيليين بكأس العالم، إذ تتحول العديد من الشوارع والأحياء قبل البطولة إلى مساحات احتفالية بالألوان الصفراء والخضراء والزرقاء، في تعبير شعبي عن دعم المنتخب الأكثر تتويجًا باللقب العالمي.
وتأتي المبادرة قبل نسخة 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وسط ترقب جماهيري كبير لظهور منتخب البرازيل، الساعي للعودة إلى منصة التتويج بعد غياب طويل عن اللقب منذ فوزه بمونديال 2002 في كوريا الجنوبية واليابان. 



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