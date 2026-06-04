فيديو - شارع برازيلي يرتدي ألوان المونديال

Residents of the Luiz Villar street in Brazil painted 38 Brazil flags with about 270 litres of paint ahead of the World Cup! 🤯



Nobody takes the World Cup more serious than Brazil. pic.twitter.com/9Bvl5Hd88S — Ginga Bonito 🇧🇷 (@GingaBonitoHub) June 3, 2026

حوّل سكان شارع لويز فيلار في أوساسكو، الواقعة ضمن ساو باولو الكبرى في ، حيّهم إلى لوحة كروية مفتوحة، بعدما اجتمعوا لطلاء 38 علمًا برازيليًا على امتداد الشارع، استعدادًا لكأس .واستخدم السكان نحو 270 لترًا من الطلاء لتزيين الطريق الممتد على 275 مترًا، في مبادرة جماعية شارك فيها الجيران خلال ، ضمن تقليد مستمر منذ 44 عامًا في الشارع مع اقتراب بطولات .وتُعد هذه العادة جزءًا من العلاقة الخاصة التي تجمع البرازيليين بكأس العالم، إذ تتحول العديد من الشوارع والأحياء قبل البطولة إلى مساحات احتفالية بالألوان الصفراء والخضراء والزرقاء، في تعبير شعبي عن دعم المنتخب الأكثر تتويجًا باللقب العالمي.وتأتي المبادرة قبل نسخة 2026 التي تستضيفها وكندا والمكسيك، وسط ترقب جماهيري كبير لظهور منتخب البرازيل، الساعي للعودة إلى منصة التتويج بعد غياب طويل عن اللقب منذ فوزه بمونديال 2002 في واليابان.