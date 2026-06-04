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كأس آسيا 2027: لبنان يواجه اليمن لحجز بطاقة التأهل الأخيرة

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كأس آسيا 2027: لبنان يواجه اليمن لحجز بطاقة التأهل الأخيرة
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كرة القدم

2026-06-04 | 00:59
كأس آسيا 2027: لبنان يواجه اليمن لحجز بطاقة التأهل الأخيرة

يحتاج لبنان الى التعادل لتأمين بطاقة التأهل الى كأس آسيا

اعتبر المدير الفني لمنتخب لبنان الجزائري مجيد بوقرّة ان مفتاح النجاح في مباراة اليوم الخميس امام اليمن يحمله اللاعبون، وهو يتمثّل بالثقة بأنفسهم على أرض الملعب.
وجاء كلام بوقرّة خلال المؤتمر الصحافي عشية خوض منتخبنا المواجهة الحاسمة امام نظيره اليمني، عند الساعة السابعة من مساء اليوم بتوقيت بيروت، على استاد حمد الكبير في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن الجولة الأخيرة لمباريات المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2027 التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.
وأشار بوقرّة الى انه كان راضياً جداً عن لاعبيه خلال المعسكر التدريبي "ونحن جاهزون لمباراة الغد، وقد تحضّرنا لها جيداً".
وردّاً على سؤال حول ابرز مفاتيح الفوز بالنسبة الى المنتخب اللبناني، قال بوقرّة "كل مباراة حاسمة تتشابه مقاربتها بالنسبة إلي، على اللاعبين أن يتحلّوا بالثقة، وقد قلت لهم مراراً ان قلقي الوحيد سينتج من عندهم، فإذا كانوا جيّدين سأتمتع بثقة تامة".
وتابع "طبعاً حلّلنا الخصم، لكنني أركّز في فريقي، وأقول أنه في هذا النوع المباريات الثقة أساسية، ولدينا نوعية لاعبين تعرف كيفية التعامل مع هذه المواجهات"، وقال "اليمن تريد التأهل ايضاً، وسيلعبون بحماسة، ولديهم مدرب جيّد وفريق جيّد، وسنرى كيف تسير الأمور، وليفز الفريق الأفضل".
وختم موجّهاً الشكر للاتحاد اللبناني لكرة القدم "لاحتضاني ولتقديم كل التسهيلات الضرورية للتحضير لهذه المحطة المهمة".
كما وجه رسالةً الى اللبنانيين، بقوله "كل ما تعرّفت الى لبناني شعرت بفخره بوطنه، لذا نريد اسعادهم لأنهم يفتخرون بعلمهم، وقد شعرت بهذا الامر عندما جئت الى البلاد".
وقال اللاعب غابريال بيطار "عشنا فترة جيّدة في التمارين، والفريق يتحسّن جداً، ويتعلّم اسلوباً جديداً من المدرب الجديد، واشعر اننا كعائلة واحدة، وسنقدّم كل ما لدينا".
وأضاف "ثقتنا كبيرة، واذا ركّزنا على أنفسنا في المباراة سنحصل على النتيجة التي نريدها، نحن نحترم دائماً الخصم أيّاً يكن، لكن علينا ان نطبّق ما تلقيناه خلال المعسكر من اجل الحصول على النتيجة المرجوّة".
واضاء بيطار على تركيز المدرب مع اللاعبين في "العمل على نقاط قوتنا لا نقاط ضعفنا، وكان من المهم ان نأتي بشكلٍ مبكر الى هنا للتعرّف عليه، وقد ركّز على اللعب من دون خوف وترجمة كل أفكاره خلال المباراة من اجل تحقيق النتيجة المرجوّة".
ويحتاج لبنان الى التعادل لتأمين بطاقة التأهل الى كأس آسيا، اذ يتصدّر "رجال الأرز" ترتيب المجموعة بـ 13 نقطة من 5 مباريات، مقابل 11 نقطة لليمن التي تحتاج الى الفوز لخطف الصدارة، وبالتالي البطاقة الأخيرة الى العرس القاري.



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