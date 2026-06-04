لامين يامال يتربع على عرش اللاعبين الأعلى قيمة سوقية

واصل النجم الإسباني الصاعد ترسيخ مكانته العالمية

واصل النجم الإسباني الصاعد لامين يامال ترسيخ مكانته العالمية الاستثنائية، بعدما تصدّر قائمة اللاعبين الأعلى قيمة سوقية في ملاعب ، وفقًا للنموذج الإحصائي الصادر عن المرصد الكروي المرموق التابع للمركز الدولي للدراسات الرياضية CIES.

وقدّر المرصد قيمة نجم بمبلغ 343 مليون ، نافيًا التقارير غير الدقيقة المتداولة مؤخرًا بشأن تخطيه حاجز 350 مليون يورو.

وحل في المرتبة الثانية النرويجي إرلينغ هالاند، مهاجم ، بقيمة 255 مليون يورو، يليه الفرنسي كيليان مبابي، هداف ، ثالثًا بقيمة بلغت 201 مليون يورو.

كما ضمت المراكز الخمسة الأولى الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب بقيمة 153 مليون يورو، والفرنسي مايكل أوليس لاعب بايرن ميونيخ بقيمة 137 مليون يورو، في قائمة تعكس بوضوح تام الحضور القوي للمواهب الشابة وأصحاب العقود طويلة الأجل داخل الأندية الكبرى.

وتعتمد هذه التقديرات الرقمية على معايير علمية دقيقة تشمل عمر اللاعب، ومدة عقده، وأدائه الفني، وخبرته التنافسية المتراكمة، بعيدًا عن قيمة الشروط الجزائية الرسمية.

ويأتي هذا التصنيف العالمي ليتوج الصعود الصاروخي الهائل للنجم البالغ من العمر 18 عامًا، والذي تحول في فترة زمنية قياسية إلى الركيزة الأساسية لناديه ومنتخب بلاده، والاسم الأكثر تأثيرًا وجاذبية في السوق الكروية العالمية.















