فيديو - أغنية المونديال تُشعل منصات التواصل الاجتماعي

انتشرت الأغنية الرسمية لكأس 2026، التي تحمل اسم (Dai Dai)، بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث حققت خلال فترة قصيرة حضوراً لافتا بين الجماهير، وتصدرت مقاطعها المنصات الرقمية.وتستضيف الأميركية وكندا والمكسيك البطولة العالمية بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في التاريخ في الفترة 11 حزيران - الجاري و19 - يوليو المقبل.