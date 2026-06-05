فيديو - أغنية المونديال تُشعل منصات التواصل الاجتماعي

From Maracaná Stadium, here is “Dai Dai,” the @FIFAWorldCup Official Song 2026. Coming 5/14. We’re ready! ⚽️🐺 @burnaboy pic.twitter.com/UcfpO0s7jN
— shakira (@shakira) May 7, 2026
From Maracaná Stadium, here is “Dai Dai,” the @FIFAWorldCup Official Song 2026. Coming 5/14. We’re ready! ⚽️🐺 @burnaboy pic.twitter.com/UcfpO0s7jN
أقرّ الاتحاد الدولي لكرة القدم مراسم جديدة لما قبل مباريات كأس العالم
شكوى رسمية قُدّمت إلى لجنة الأخلاقيات في الفيفا
قدّم المدرب البرتغالي شكوى رسمية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان