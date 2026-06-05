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فيديو - أغنية المونديال تُشعل منصات التواصل الاجتماعي

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فيديو - أغنية المونديال تُشعل منصات التواصل الاجتماعي
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كرة القدم

2026-06-05 | 01:22
فيديو - أغنية المونديال تُشعل منصات التواصل الاجتماعي

حققت خلال فترة قصيرة حضوراً لافتا بين الجماهير

انتشرت الأغنية الرسمية لكأس العالم 2026، التي تحمل اسم (Dai Dai)، بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث حققت خلال فترة قصيرة حضوراً لافتا بين الجماهير، وتصدرت مقاطعها المنصات الرقمية.
وتستضيف الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك البطولة العالمية بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في التاريخ في الفترة 11 حزيران - يونيو الجاري و19 تموز - يوليو المقبل.


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