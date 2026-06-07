فيديو - كوريا الجنوبية بنكهة مكسيكية

حظي منتخب كوريا الجنوبية
باستقبال احتفالي عند وصوله إلى مدينة غوادالاخارا المكسيكية، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم
، حيث كان في استقبال اللاعبين فرقة مارياشي مكسيكية، وسط أجواء تراثية حملت طابع البلد المضيف.
وظهر عدد من لاعبي المنتخب الكوري وهم يرتدون قبعات مارياشي تقليدية، في مشهد
لافت عكس الحفاوة المكسيكية بالمنتخبات الوافدة إلى البطولة، قبل انطلاق المنافسات التي تستضيفها إلى جانب الولايات المتحدة
وكندا.
وتقدّم النجم سون هيونغ مين مشهد الوصول، وسط اهتمام جماهيري وإعلامي كبير، باعتباره القائد وأبرز أسماء المنتخب الكوري، الذي يدخل المونديال بطموح تقديم مشاركة قوية في واحدة من أكثر النسخ ترقبًا بتاريخ البطولة.
ولم يكن استقبال كوريا
الجنوبية استثناءً في أجواء كأس العالم
، إذ شهدت الأيام الأخيرة
مظاهر احتفالية مشابهة مع وصول عدد من المنتخبات إلى أميركا الشمالية، في مشاهد تؤكد أن الحدث
بدأ يفرض حضوره قبل صافرة الافتتاح.