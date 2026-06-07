فيديو - كوريا الجنوبية بنكهة مكسيكية

❤️🇰🇷 WATCH: South Korea’s national team was welcomed to Mexico by a mariachi band and gifted Mexican sombreros ahead of the World Cup. 👏🏼



Mexico and South Korea will face each other on June 18th at the Estadio Akron in Guadalajara. 🏆 pic.twitter.com/qQDCCNq2Ya — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) June 6, 2026

حظي منتخب باستقبال احتفالي عند وصوله إلى مدينة غوادالاخارا المكسيكية، استعدادًا للمشاركة في ، حيث كان في استقبال اللاعبين فرقة مارياشي مكسيكية، وسط أجواء تراثية حملت طابع البلد المضيف.وظهر عدد من لاعبي المنتخب الكوري وهم يرتدون قبعات مارياشي تقليدية، في لافت عكس الحفاوة المكسيكية بالمنتخبات الوافدة إلى البطولة، قبل انطلاق المنافسات التي تستضيفها إلى جانب وكندا.وتقدّم النجم سون هيونغ مين مشهد الوصول، وسط اهتمام جماهيري وإعلامي كبير، باعتباره القائد وأبرز أسماء المنتخب الكوري، الذي يدخل المونديال بطموح تقديم مشاركة قوية في واحدة من أكثر النسخ ترقبًا بتاريخ البطولة.ولم يكن استقبال الجنوبية استثناءً في أجواء كأس ، إذ شهدت الأيام مظاهر احتفالية مشابهة مع وصول عدد من المنتخبات إلى أميركا الشمالية، في مشاهد تؤكد أن بدأ يفرض حضوره قبل صافرة الافتتاح.