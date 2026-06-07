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لماذا اعتذر باتريس إيفرا من لامين يامال؟

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لماذا اعتذر باتريس إيفرا من لامين يامال؟
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كرة القدم

2026-06-07 | 02:58
لماذا اعتذر باتريس إيفرا من لامين يامال؟

أثار باتريس إيفرا جدلًا واسعًا بتصريح قوي عن لامين يامال

أثار باتريس إيفرا جدلًا واسعًا بتصريح قوي عن لامين يامال، بعدما أكد الظهير الفرنسي السابق أنّه كان قادرًا على التفوّق على نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا لو واجهه في فترة أوج عطائه.
وقال إيفرا في تصريح نقلته وسائل إعلام إسبانية "أعتذر يا لامين، أنا أحبّك كثيرًا، لكن في أوج عطائي كنت سألتهمك حيًا، اسأل كريستيانو رونالدو، اسأل ميسي، اسأل لاعبين آخرين لعبوا ضدي، أنا لست صديقًا لطيفًا".
وجاء تصريح اللاعب الفرنسي السابق في سياق الحديث عن مواجهة افتراضية مع لامين يامال، نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا، الذي فرض نفسه سريعًا بين أبرز الأسماء في كرة القدم العالمية، رغم أنّه لا يزال في بداية مسيرته.
ويملك إيفرا مسيرة طويلة في الملاعب الأوروبية، إذ لعب لأندية بارزة مثل موناكو ومانشستر يونايتد ويوفنتوس، وحقق لقب دوري أبطال أوروبا مع النادي الإنجليزي، إلى جانب ألقاب محلية عدّة في إنجلترا وإيطاليا. 
أما يامال، فيدخل هذه المرحلة وهو أحد أبرز وجوه برشلونة ومنتخب إسبانيا، بعدما أصبح حضوره ثابتًا في المباريات الكبرى، وتحول إلى اسم أساسي في حسابات الجماهير والإعلام قبل كأس العالم.



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